Az iskolából Borsikné Pap Márta, Doráné Borsik Mária, Tánczos Lívia, Nyirádi Krisztina, Kósa István vett részt a programon. A tapasztalatokról Nyirádi Krisztina tagintézmény-vezető adott számot.

– Intézményünk, a Helvécia-Ballószög Általános Iskola először pályázta meg a projektet. Évek óta csak megfigyelőként szemléltük az Erasmus+ által biztosított programokat. Nagy örömünkre idén mi is részesei lehettünk, öt pedagógus kollégával. A felkínált mobilitási tevékenységek, témakörök közül több területen is szerettük volna továbbképezni magunkat, bővíteni ismereteinket, gyarapítani kompetencia alapú módszereinket, pedagógiai eszköztárunkat, jó kapcsolatokat kiépíteni és nemzetközi téren is erősíteni intézményünket – mondta Nyirádi Krisztina, majd további részleteket osztott meg.

– Célunk, hogy intézményünk hosszú távon bekapcsolódjon az Erasmus+ projektben résztvevők közötti aktív együttműködésbe. A megismert eszközök segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudjuk feltárni a diákok érdeklődését, kompetenciáit, személyes tulajdonságait. Online tanulási környezetben is támogatni tudjuk tanítványainkat a pályaorientáció, az önismeret és tanulási motiváció fejlesztésében. A pedagógusok elsajátították azon programok, applikációk használatát, készítését, melyek segítségével érdekesebbé, látványosabbá, s nem utolsó sorban hatékonyabbá teszik az ismeretszerzés folyamatát. Többek között olyan támogató gyakorlatokat ismertünk meg, amelyek csökkentik a tanulók szorongását, unalmát és kognitív túlterheltségét az osztályteremben. Hálásak vagyunk a lehetőségnek, mely nem jöhetett volna létre a Tempus Közalapítvány, a Kecskeméti Tankerületi Központ és az iskola vezetőségének támogatása nélkül – tette hozzá.

A képzésen részt vett pedagógusok az új tapasztalatokat, módszereket már több kollégával is megosztották. Aktívan részt vesznek az Erasmus Days és disszeminációs tevékenységekben. A tanult és kipróbált eszközök, módszerek, tevékenységek eredményes alkalmazására az intézmény pedagógusainak edukációra nyitott közössége a garancia.