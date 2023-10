Mindhárom napon egy-egy olyan vármegyei termelő lesz a stand vendége, aki csatlakozott a fi200 brandhez. Pénteken a fülöpjakabi Gyöngyösi Sándor gyógygomba termékeit ismerheti meg a közönség, szombaton a biogazdálkodást folytató orgoványi Venyige tanya, vasárnap pedig a hajósi Bercsényi családi méhészet mutatkozik be.

Mint írták: mindhárom napon kipróbálható a VR szemüveg, amellyel Petőfi virtuális világába lehet kalandozni, valamint az első önkormányzati humanoid robot, Pepper is készséggel válaszol a költővel kapcsolatos kérdésekre. A pénteki fő napon „a mi Petőfink”, Bánföldi Szilárd színművész is ott lesz a kiskőrösi Pilvax likőrt kóstoltatva. Bemutatkozik a vármegye önkormányzatának Bor Bagoly pincéje: és a legjobb nemesnádudvari és vármegyei borokat is meg lehet kóstolni.