Kajtár Hajnalka, a Pedagógusok Bács-Kiskun Vármegyei Szakszervezetének vármegyei elnöke hangsúlyozta, hogy mindenki megkapta határidő előtt a tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy 2024. január 1-től a jogalkotó milyen változásokat vezet be.

– Gyakorló pedagógusként is, de a kollégák visszajelzései alapján elmondhatom, hogy minden fenntartó a kijelölt határidőn belül teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét. Ami azt jelenti, hogy szeptember 15-ig minden kolléga kézhez vett egy tájékoztató anyagot, és az intézményvezetők személyes tájékoztatást is tartottak. Arról értesült mindenki, hogy mi fog történni 2024. január 1-jével, amikor jogállásváltásra kerül sor. A pedagógusok nem közalkalmazottak lesznek, illetve gondolok itt a nevelést, oktatást segítő kollégák egy részére is, hanem köznevelésben foglalkoztatottak – mondta hírportálunknak Kajtár Hajnalka.

Az új életpálya törvény kettéválasztja az intézményben foglalkoztatottakat. Míg korábban az állam által működtetett köznevelési intézményekben jellemzően óvodákban, általános iskolákban, gimnáziumokban mindenki közalkalmazott volt, mindenki ugyanazon jogállástörvény hatálya alatt dolgozott, addig ez most változni fog. A köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok, a tanítók, tanárok, óvónők, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak egy része, az iskolatitkárok, asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek átkerülnek a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony alá, a technikai dolgozók, a takarítók, a portások, karbantartók januártól a munka törvénykönyve alatt lesznek foglalkoztatva.

– A szabadságot tekintve például eddig mindenkinek egységes volt, a pedagógusoknak is, a nevelés, oktatásban dolgozóknak is. Most ez változik, mert a nevelést, oktatást segítőknek, a pedagógusoknak 50 nap szabadságuk lesz, a takarítóknak, technikai dolgozóknak a munka törvénykönyve szerinti szabadság adható. Nyilván a pedagógus, a nevelést, oktatást segítő örül a több szabadságnak, a többiek már kevésbé boldogok. Nem változott a kiadható szabadság az ő helyzetükben. Ez tovább növelhető bizonyos szociális szempontok alapján. Ami változatlan, az az, hogy 15 napról a munkáltató rendelkezhet – tette hozzá Kajtár Hajnalka.

A pedagógusokat tájékoztatták az előmenetel és teljesítményalapú illetményrendszerről, ami teljesen új értékelési rendszer.

– A fiatalabb kollégák részére ez valóban béremelést jelent, az idősebbek számára kevésbé. Az új rendszer 2024. január 1-től fog beállni, mindenkinél 10 százalékos béremelés realizálódik és a korábbi szakmai ágazati bérpótlék már beépül az alapbérbe. A kezdő pedagógusok fizetése bruttó 440 ezer forintnál kezdődik, ez lesz a gyakornoki bér, mely eddig 390–400 ezer forint volt. Az illetményemelésről is kaptak tájékoztatást a kollégák, most nem jubileumi jutalom, hanem köznevelési foglalkoztatási jutalom néven jutalmazzák a kollégákat. Ami még újdonság, hogy január elsejétől az állami, az egyházi, a magán köznevelési intézményekben foglalkoztatott kollégák ugyanaz alá a jogállási törvény alá fognak tartozni. Nem lesz olyan, hogy valaki közalkalmazott, más pedig munkavállaló. Mindenki egységesen dolgozik, köznevelési foglalkoztatott lesz – fogalmazott az elnöknő.