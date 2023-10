Az új Duna-híd a magyarországi Duna-szakasz huszadik hídjaként várhatóan 2024 nyarára készülhet el a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében – értesült a magyarepitok.hu. Elkészültek a Duna vizét elterelő műtárgyak (amelyek a megépülő híd számára kedvező irányba terelik a fősodort, csökkentve az új hídpillérek terhelését), a két ártéri és egy mederhídból álló hídszerkezet pedig még idén elnyerheti végső formáját – számolt be az építkezés jelenlegi állásáról a magyarepitok.hu szakportal.

Mint írták: a Duna bal partjára került keretműtárgy szerkezete elkészült, már az aszfaltozás is megtörtént. Az itt épülő, bal parthoz kapcsolódó ártéri híd 220 méter hosszú szerkezete elnyerte végleges formáját, az első hídfőnél már a dilatációs szerkezetet is beépítették. Ez a szakasz a felszerelt kerékpáros korlátokkal, a szerkezet harmonikus egységével már a kész híd látványának előfutára. A kalocsai oldali felszerkezet sóvédelmi- és szigetelési munkáit követően megkezdődött a kocsipálya öntött aszfaltozása, miközben a híd főtartó külső szerkezete már megkapta a teljes korrózióvédelmi rétegrendet is. A híd belsejében mostanra kiépült a vizsgálójárda, az elektromos- és híd-monitoring hálózatot emellett szakaszosan kivitelezik.

Az átlagos Duna vízszint fölé 40 méterrel magasodó baloldali pilonok már nyolc szintnyi (32 darab) ferdekábellel vesznek részt a mederhíd teherviselésében, míg a paksi pilonokra hét szint (28 darab) ferdekábel került fel a PANNON-FREYSSINET Kft. által. A Hídépítő Zrt. által szerelt mederhíd kalocsai ágának főtartó-szerkezete a támasztól 82,5 méterre nyúlik ki, míg a paksi hídág pontosan 1 zöm különbséggel, 77,5 méterre ágaskodik a projekt teljes időtartama alatt zavartalanul üzemelő nemzetközi hajózási útvonal fölé. A kalocsai hídágon már csak 3 zömnyi távolság (3x5 méter) hiányzik, hogy az ártéri híd szerkezetéhez hozzázárjon – olvasható a magyarepitok.hu beszámolójában, amiben arról is írnak, hogy a jobb oldali ártéri híd 286 méter hosszúságú, kétezer tonnás acél felszerkezete mostanra már a tervezett saruszerkezetein nyugszik. A pályán a szakemberek szakaszosan elkészültek már a hídtartozékok szerelésével (például a hídszegéllyel, a korlátok- és kandeláberek fogadó talplemezeivel), így még idén megkaphatja a szerkezet a végleges korrózióvédelmet és szigetelést.

A paksi ártéri híd szerelőterét elbontották, így megkezdődhetett az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a keretműtárgy vasbeton szerkezetének kivitelezése is, amely a vízügyi igazgatóságok és a katasztrófavédelem zavartalan közlekedését biztosítja a későbbiekben az újonnan épülő 512. számú út alatt.