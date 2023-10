A versenyzőket Papp Gyula, a szakképzési centrum főigazgatója köszöntötte. Hírportálunk érdeklődésére elmondta, 1996-tól rendszeresen megszervezték a fodrászok versenyét, a sorozatot a Covid szakította meg. Most azonban ismét nagy lelkesedéssel szervezték meg újra a versenyt, amelyre az ország tíz iskolájából negyven tanuló érkezett. Ők öt kategóriában – szalontechnika, modern férfi frizura, hajszárítás, menyasszonyi konty, univerzum 4023 frizura divatja és hajfonás – mérték össze tudásukat.

A szakképzésnek szüksége van ilyen jellegű versenyekre is. Bár a legkomolyabb megmérettetés a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, de ezeknek a kisebb versenyeknek is megvan a maga szerepe, hiszen lehetőséget biztosít a diákoknak a bemutatkozásra, a versenyhelyzetek gyakorlására. Minél több versenyen vesznek részt annál nagyobb rutinnal érkeznek majd a végső szakmai vizsgára – hangsúlyozta Papp Gyula. A főigazgató azt is elmondta, hogy a fodrászszakma mindig is népszerű volt a fiatalok körében, de ma is inkább a lányok választják ezt hivatásuknak.