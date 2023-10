Az épület megrendelője a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az állam társfinanszírozása mellett több mint 5 milliárd 366 millió forint, vissza nem térítendő uniós KEHOP pályázati forrásból építtette az épületkomplexumot a Külső-Szegedi úton. A telephely kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az állomány a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb forgalmi akadálytól hátráltatva érje el a veszélyeztetett területeket, ezzel is gyorsítva a beavatkozást.

Az új laktanyában 10 szerállást alakítottak ki a tűzoltók készenléti járművei számára. Az épületrész később a raktárhelyiségek átalakításával igény szerint bővíthető. A szertár feletti épületszárnyban irodák, a 24 órás szolgálatot ellátó hírközpont és szolgálati-, illetve raktárhelyiségek kaptak helyet. A vármegyei igazgatóság és a kirendeltség az irodai szárnyban működik, ahol modern kialakítású tárgyalót, ügyfélvárót, orvosi és pszichológiai vizsgálót is kialakítottak.

Az új központban 160 fő dolgozik: otthont ad a hivatásos tűzoltó parancsnokság 84 fős személyzetének, a katasztrófavédelmi kirendeltség 19 dolgozójának és a vármegyei igazgatóság 57 munkatársának.

A harmadik szárnyat a raktárépület képezi. Utakat, parkolókat is kialakítottak az épület környékén, utóbbiak akadálymentesen is megközelíthetőek. A kültér alkalmas a kiképzésekhez és sportoláshoz is, ahol egy salakos futópályát is kialakítottak. Az épület energiahatékonyan üzemel a mintegy 50 kilowattos napelem rendszerrel és a talajszondás hűtő-fűtő rendszerrel.