A kicsik gyermekjátékokat mutattak be, énekeltek és verseket is mondtak. Még saját készítésű ajándékkal is készültek. Azonban a vendéglátó idősek is viszonozni szerették volna a gyerekek kedvességét. Kösznetük jeléül az egyik lakó által készített horgolt állatfigurákat osztottak ki a gyerekeknek.

A délelőtt mindenki számára emlékezetes maradt. Ugyanis az idősek a könnyeikkel küszködve, meghatódva de mégis boldogan nézték az óvodások előadását, a végén pedig közös imádsággal zárták a rendezvényt.

Köszönet illeti az óvodapedagógusokat is, akik komolyan veszik és alkalmat teremtenek a két generáció találkozásának. Hiszen ezáltal a kicsik megtanulják tisztelni az időseket. Ez pedig hihetetlenül fontos, ugyanis nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az elődök munkájára, eredményeire építhetjük a jövőt.