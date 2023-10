A találkozóra az ország minden részéből érkeztek tájház fenntartók, akik október 5-én, csütörtök délután Veszprém kulturális és építészeti értékeivel ismerkedhettek, majd a pénteki napon a Laczkó Dezső Múzeum megújult épületegyüttesében került sor az Értékfeltárás és értékmentés. Természeti, épített és szellemi kulturális örökség tájházi környezetben címmel rendezett szakmai konferenciára. A megnyitón dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Brányi Mária, Veszprém megyei jogú város alpolgármestere, Péterváry-Szanyi Brigitta, múzeumigazgató és dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket.

2023-ban Tiszafüredről a Nyúzó Gáspár Fazekasház, a Pomázi Örökség Tájház, a kiskőrösi Szlovák Tájház és az Orfűi Malmok eddigi munkáját értékelte a bíráló bizottság.

Az Év Tájháza díjat elnyert kiskőrösi Szlovák Tájházra jellemző minden négyzetméterén a szakmai hitelesség. Példaértékű helyreállítást végeztek az épületen, a programjaik kiválóak, külön erényük, hogy nagy számú látogató mellett a sajátos nevelési igényű tanulói csoportokat is fogadják. Épületét és tárgygyűjteményét magas színvonalon, helyi, hagyományos értékként mutatja be, és maga mellett tudhat egy széles körű, több generációt magába fogadó múzeumi önkéntes csapatot is. A közösség tagjaival együtt dolgoztak érte, hogy a tájház ma mára jóval több, mint puszta kiállítás, egy olyan hely, amely idősebbeknek és fiataloknak egyaránt segít visszarepülni az itt élő szlovákok vallási, nyelvi, viseleti, táplálkozási és folklór hagyományaiba, és hozzájárul identitásuk megtartásához.