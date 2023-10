Az eseményen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, Varga György polgármester és Arató Béla Dunafalva polgármestere. Szeremle Községi Önkormányzata a TOP pályázat keretében 45 millió forintot, valamint még további 13 millió forintot többletköltség-igény felmerülését követően támogatást nyert az Egészségház infrastrukturális fejlesztésére. A projekt során megépítették a magastetőt, a mozgáskorlátozott feljárót és a mozgáskorlátozott parkolót. A pályázatból az egészségházban belső átalakítást, felújítást és eszközbeszerzést is megvalósítottak. Az épület a védőnői- és a háziorvosi szolgálatnak ad otthont.

Varga György polgármester a baon.hu-nak elmondta, hogy: az Egészségház felújítása több éve elhúzódó projekt. Még 2019-ben kezdődtek a munkálatok a Magyar Falu Program támogatásával. Ekkor kapott az épület külső hőszigetelést, új nyílászárókat, korszerűbb fűtésrendszert, közel 28 millió forint támogatásból. − A Terület-és Településfejlesztési Operatív Programból 2022-ben megtörténhetett az épület akadálymentesítése, új tető és napelemrendszer került kiépítésre, valamint megújultak a rendelők és egyéb helységek, a váróterem és az illemhely.

Az önkormányzat hárommillió forint önerővel járult hozzá a beruházáshoz

− fogalmazott Varga György polgármester.

Zsigó Róbert beszédében kiemelte, Magyarország kormányának az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy próbálják fejleszteni a településeket, leginkább a kistelepüléseket. Teszik ezt azért, hogy akik ilyen helyen élnek, ők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam vagy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. A továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi háborús időkben, amikor forrong körülöttünk a világ még inkább fontos, hogy sikerült fejleszteni. Az összefogás jelentőségét is kiemelte, valamint megköszönte mindenkinek a munkáját, akinek része volt az Egészségház felújításában. Végül elvágta a nemzeti színű szalagot, ezzel is ünnepélyesen átadva az épületet a lakosság részére.