Mint ismert: 2013 óta állami támogatással is vállalhatnak munkát a nappali tagozatos 16-25 év közötti tanulók a „Nyári diákmunka” program keretében. A cél a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. A munkáltatókat a diákmunka program elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatására. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A 25 év alattiak munkavégzése az idén is szja-mentes, így több pénz maradhatott a diákoknál.

A beszélgetés során Kollár Péter elmondta: idén is nagy várakozások előzték meg a diákmunka programot. Nagy öröm számukra, hogy mind a két oldal, a diákok és a foglalkoztatók is egyaránt várták. Ez az érdeklődésen is megmutatkozott: az eredetileg tervezett közel 1200 fővel szemben több mint 1400 diákot tudtak elhelyezni. Ez a létszám a tavalyi évhez képest is növekedést mutat, mind a három ágazatban.

A járásokat tekintve elsősorban a kecskeméti és bajai járásokban a legnagyobb az érdeklődés, de egyes ágazatokban a többi járás is erőteljes jelenlétet mutatott.

Kollár Péter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője

Fotó: Beküldött fotó

Az 1400 diák közel háromnegyede a vármegye 119 település önkormányzatainál, önkormányzati intézményeinél helyezkedett el. Ugyanakkor a diákmunka program által nyújtott lehetőséget igyekeztek a turizmus, a vendéglátás és a mezőgazdasági területen is kihasználni. Ezen területeken is mind a munkáltatók, mind a jelentkező fiatalok száma nőtt az előző évekhez képest, főként a turizmusban.

A munkaköröket tekintve Kollár Péter hozzátette: az önkormányzatoknál nemcsak adminisztratív és háttér feladatokat láttak el, hanem az önkormányzat területéhez tartozó infrastruktúráknak a napi karbantartásában is tevékenyen részt vállaltak. Volt ebben fűnyírás, kerítésfestés, és más aprólékos, kézi munkát igénylő feladat egyaránt. A turizmushoz kapcsolódva pedig információs tájékoztató pontokon is nagyon nagy hatékonysággal tudták alkalmazni a diákokat.

A vendéglátásban főként a vízpartokon a felszolgáló, pultos, étkezdei betanított feladatokat ellátó munkakörökre várták a fiatalokat. E téren kiemelkedik a kecskeméti, bajai, tiszakécskei és kalocsai járás, ahol több mint 50-50 fővel vettek részt a fiatalok a nyári diákmunkában.

Kollár Péter további részleteket is megosztott. Bács-Kiskun megyében 160 millió forint hazai forrás állt rendelkezésre a diákmunka programra, mely 10 millióval több mint egy éve. Ennek köszönhetően tudták növelni a bevont diákok létszámát, illetve a támogatott munkáltatók létszámát. Országos viszonylatban is jól szerepelt a megye.

A szakember végül szólt az évek óta sikerrel futó pályaválasztási kiállításukról. A jövőd a tét! idén három állomáson várja az érdeklődőket. Kecskeméten két napos lesz a rendezvény, október 27–28-án. A második nap, a szombat egyben családi nap is lesz. Emellett október 19-én Kalocsán, november 9-én pedig a Baján tartják meg a pályaválasztási kiállítást.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.