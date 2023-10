Áder János előadása igazolta, hogy szükséges a több szinten való cselekvés, hiszen például manapság egy farmernadrág előállításához 7600, egy hagyományos pólóhoz 2500 liter víz szükséges, azaz hozzávetőlegesen az előadás közönségének ruházata biztosan igénybe vette körülbelül 1.250.000 liter édesvíz felhasználását.

A meghökkentő számok kapcsán a közönséget is vizsgáztatta az előadó, legalábbis kvízkérdésekben mérte fel a hallgatók tudását. Az öt kérdésből álló tesztre jellemzően alábecsülték az ember környezetre kifejtő káros hatását. Az előadás interaktivitása gondoskodott a figyelem fenntartásáról.

Áder János az előadása végén a mondandója üzenetéről is megkérdeztük. – A legfontosabb üzenete ezeknek az előadásoknak az, hogy amiről beszélünk, tehát, hogy hogyan fenntartható egy gazdaság, az alapvetően nem a természeti környezetről szól, hanem róluk. Az ő életükről, az ő jövőjükről – gondolt az hallgatók sokaságára. – Másrészt ezeknek az előadásoknak az üzenete az is, hogy van megoldás. Nagyon sok olyan fiatal van, akik keresték, és meg is találták a megoldást egy-egy részterületen. A legkülönbözőbb kérdésekben: a talajmegóvás, a vízbázis megőrzése, a szennyvíztisztítás és a hulladékkezelés kérdésében igen is vannak remek magyar megoldások, amiket használnunk kell a jövőben – utalt a környezettudatos startup-vállalkozások munkájára.