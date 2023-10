A fővadász abban bízik, hogy a beszélgetés hallatán a jövőben kevesebb ilyen eset történik majd, hiszen mind az állatokra, mind a közlekedőkre hatalmas kockázatot jelent a figyelmetlenség. Az elmúlt időszakban fél és téves információk is napvilágot láttak a vadgázolások során keletkezett károk jogszabályozásáról, dr. Szigeti Béla a beszélgetés alatt ezt is tisztázta. Megtudhattuk, hogy sokkal kevesebbszer fordul elő, hogy a vadász társaság kéri el a vadgázolás okozta kár árát, mint ahogy a károsult gépjárművezetők kérik.

A fővadász arra is kitért, hogy mi a teendő abban az esetben, ha elütünk egy vadat.

– Amennyiben elütünk egy vadat, úgy mindenképpen érdemes félreállni és felmérni az ottani helyzetet –mondta. Kiemelte, ha mindenképpen szeretnénk beszélni a vadásztársasággal, akkor a rendőrséget kell elsőként értesíteni, hiszen az esetet jegyzőkönyvbe kell venni. Természetesen a rendőrség eljárása vad elütése esetén sokkal egyszerűbb folyamat, mintha személygázolás történne. A jegyzőkönyvet ezután elkérhetjük, és megpróbálhatunk kártérítést igényelni.

A törvénymódosítás érinti a gyorsforgalmi utakat és az autópályákat is, melyek tekintetében azt mondja ki, hogy ezeket az utakat úgy kell megépíteni, hogy azokra vad semmilyen körülmények között ne juthasson be.

Dr. Szigeti Béla jótanácsa, hogy mindenki tartsa be a KRESZ szabályait, hiszen, mint minden baleset, a vadgázolás is gyakran adódhat gyorshajtásból, figyelmetlenségből. A rosszul belátható területeken – amilyenek az erdők közötti utak is – érdemes akár túl óvatosnak is lenni, vagyis minimum be kell tartani, de akár enyhén lassabban is mehetünk, mint amit a forgalomkorlátozás mond.

