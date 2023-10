Évtizedes hagyomány a lakiteleki iskolában, hogy az aradi vértanúk emléknapját akadályversennyel ünneplik meg. Az évfordulóhoz kötődő játékos versenyt a Muraközi János Honvéd Hagyományőrző Egyesület tajgai, Heinrich Gábor vezetésével szervezik meg minden esztendőben. Az idei eseménybe azonban bekapcsolódtak a Magyar Szürkemarhát Tenyésztők Egyesületének munkatársai is, azzal a céllal, hogy a helyszínen bográcsban készült marhapörkölttel vendégül lássák az iskola diákjait és pedagógusait, ezáltal is népszerűsítve a hungarikumnak számító hús fogyasztását. A Hortobágyról érkezett szakácsok a népszerű pásztorételt, slambucot is készítettek azoknak, akik nem fogyasztanak húst – tudtuk meg Olajos Istvántól, az iskola igazgatójától.

Kaltenecker Endre, a Magyar Szürkemarhát Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, fontos küldetésüknek tartják a magyar szürkemarha-hús népszerűsítését, hiszen hazánkban nagyon alacsony, átlagosan mindössze 3,5 kilogramm az éves marhahús-fogyasztás. Ez nemcsak az árak miatt van, történelmi hagyományaink is úgy alakították, hogy a magyar konyhában a baromfi és a sertéshús került előtérbe. Ez az alacsony fogyasztási arány a pandémia alatt egy kilogramm alá esett, hiszen akkor nem érkeztek hazánkba külföldi turisták, akik körében viszont igen kedvelt a szürkemarha-hús – részletezte a szakember.

Olajos István, az iskola igazgatója (balra), és Kaltenecker Endre, a Magyar Szürkemarhát Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője

Fotó: Vajda Piroska

Azt is hozzátette, hogy fajtafenntartó egyesületként a kezdeményezésük célja, hogy a magyar szürkemarhát – ezen keresztül természetesen a marhahúst is – minél szélesebb körben megismertessék. Céljuk, hogy a diákok olyan ízvilággal találkozzanak, ami hagyományos, mégis nagyon kevesen ismerik. Abban bíznak, hogyha a gyerekeknek most ízlik az étel, akkor később is emlékezni fognak rá. Nem biztos, hogy azonnal marhahús-fogyasztóvá válnak, de a jó emlék elraktározódik bennük, és ha később otthon vagy máshol találkoznak ezzel, nem fogják elutasítani – vélekedett Kaltenecker Endre. Hangsúlyozta, ez a kezdeményezés is az egyik záloga annak, hogy ez a fajta fennmaradjon, és ne csak állami támogatásból, hanem akár piaci alapon.

Azt is megtudtuk, hogy hazánkban jelenleg 15 ezerre tehető a magyar szürkemarhák száma. Ez a létszám nem számít rossznak, ahhoz képest, hogy az 1960-as években mélyponton volt az ágazat. Az 1800-as években a hazai marhaállomány 99 százaléka magyar marha volt, azaz szürke marha. Lábon hajtva az ország legnagyobb hasznot hajtó exportcikke, hazánk középkori fejlődésének mozgatórugója. A gépesítettség kezdetéig igásökörként meghatározó szerepe volt a szántóföldek művelésében. A gépesítettség széleskörű elterjedése és a szövetkezeti átszervezés halálra ítélte a fajtát. A mélyponton, az 1960-as években a hazai állomány mindössze három állami gazdaság gulyájára apadt (6 bika, 200 tehén). Megmentését a nemzeti érzésből eredő ellenállás jóérzése tette lehetővé, elszaporítását mai napig a gazdaságosságán felül a hazafias tudat segíti – hangsúlyozta az egyesület ügyvezetője.

Fotó: Vajda Piroska

Elmondta, a hagyományos tartásmódból eredően a szürkemarha termék biokémiai, fizikai és érzékszervi tulajdonságai lényegesen eltérnek a többi piacon megjelenő marhahús értékeitől. A „magyar szürkemarha-hús” jól látható márványozottságát inkább a kötőszöveti, mint az intramuszkuláris faggyú okozza. Szokatlan, kissé savanykásabb, a vadhúsokéhoz hasonló íze eltér a megszokott ízektől. A szakember arról is beszélt, hogy az ízletes szürkemarha ételek elkészítése időigényes, de megéri a fáradtságot. Az szeretnék elérni, hogy minél többször kerüljön marhából készül étel a magyar családok ünnepi asztalára.