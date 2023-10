Kovács Anita, a kecskeméti képzési központ regionális képviselet vezetője elmondta köszöntő beszédét, amiben kiemelte az MCC sajátos tantervét, ahol az egészen fiatal korosztálytól kezdve az egyetemistákig mindenki megismerkedhet olyan izgalmas területekkel, mint például a robotika, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, de a gazdasági szférába is betekinthetnek.

Kovács Anita kiemelte, hogy amellett, hogy a gyerekek tudását gondozzák, fontosnak tartják, hogy a lelki egészségük is rendben legyen. Többek között ezen apropó miatt is készültek a témában, hozzáértő szakemberek segítségével különleges és interaktív előadásokkal.

A gyermekek fejlődése, bár alapjaiban nem változott az évek során, mégis áttekintésre szorul. Gyarapodni látszanak a gyermek- és ifjúkori mentális nehézségek. A bizonytalan, hirtelen változó világhoz kell alkalmazkodniuk és egyfajta végeláthatatlan útvesztőben érezheti magát minden segítő szakmabeli és szülő. Hal Melinda: Baj van a gyerekkel? – Nevelési útikalauz című előadásában a gyerekek szorongására és annak megoldására kaptak választ a pedagógusok.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus és Kovács Anita, a Kecskeméti képzési központ regionális képviselet-vezetője

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A szorongó gyerekek mellett, egyre több visszahúzódó, félénk vagy éppen dacos, agresszív kisgyermekkel találkozhatnak a pedagógusok az óvodákban. Már egészen korai életkorban változatos tünetek jelezhetik a gyermekek fokozott feszültségét – vezette fel előadását Zsidi Zsófia pszichológus, az MCC Középiskolás Program vezető oktatója.

Ez hatással lehet a legkisebbek életminőségére, óvodai beilleszkedésére, testi-lelki-szellemi fejlődésére. A világjárvány, a szomszédos országot érintő háborús konfliktus, a gazdasági helyzet alakulása csak néhány a mindannyiunkat, így közvetetten a legfiatalabbakat is megterhelő események sorában. Ezek pszichés és fizikai hatásai láthatóan vagy észrevétlenül az óvodai élet részévé is válnak. Mit tehet a óvodapedagógus, ha a külvilág krízisei beszivárognak a csoportba? Hogyan ismerhetjük fel a szorongást óvodáskorban? Melyek az óvodai környezetben is könnyen alkalmazható hatékony stresszkezelő módszerek? – Ezekre a kérdésekre kereste a választ a pszichológiai fókuszú foglalkozás során különböző gyakorlatok és módszerek megismerésén keresztül Zsidi Zsófia.