Az egész napos esemény szentmisével indult a helyi római katolikus templomban reggel 10 órakor. Az ünnepi rendezvényen Kovács László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményre meghívást kapott mindenki, aki az idei év végéig 65. életévét betölti, összesen 561 fő.

Kovács László beszédében kiemelte: minden életkornak megvan a maga szépsége, megvannak sajátos feladatai. Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit vár tőlünk a környezetünk, családunk, munkahelyünk. Így tették ezt szüleink, nagyszüleink, idős barátaink és ismerőseink is.

Kovács László polgármester

Fotó: Beküldött fotók

− Önök a hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött, hiszen Önök teremtették azt a jelent, amelyben mi élhetünk. Ezért is fontos feladatunk, hogy megtegyünk mindent azért, hogy érezzék, fontos részei életünknek, közösségünknek, és nem hagyjuk magukra Önöket. Önkormányzatunk igyekszik figyelmet fordítani múltunkra és hagyományainkra, próbálja megőrizni és felújítani azokat az értékeket, amelyeket Önök hagytak ránk, amelyben az Önök munkája is benne van. Ezúton is köszönöm, hogy ezekhez a munkákhoz mindig türelmesen fordulnak − fogalmazott Kovács László.

Az eseményen a település legidősebb lakóit is üdvözölték, ajándékkosarat vehettek át. Bátyity Lajosné (született: Milasin Rozália) július 15-én, Harsányi Istvánné (született: Csák Margit) pedig július 16-án töltötte be 95. életévét.Bátyity Lajosné ők az önkormányzat meglepetését, egy ajándékkosarat is átvehettek. töltötte be a 95. életévét, ajándékkosarat kapott, amit a lánya vett át a helyszínen. Az eseményen vette át ajándékkosarát Harsányi Istvánné (született: Csák Margit), aki július 16-án töltötte be a 95. életévét. Szeibert Mihály május 24-én ünnepelte 92. életévét, ő jövő héten kapja meg ajándékkosarát.

A rendezvényen kihirdették a faluszépítő verseny eredményeit, melyre ingatlannal, virágos portával, rendezett házzal, valamint udvarral lehetett nevezni. Továbbá a Magyar Vöröskereszt többszörös véradóit is díjazták. A köszöntők, díjak átadását követően gálaműsort mutattak be a Bácskai Általános Iskola német táncosai, a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület, Wikitsch Tánccsoport táncosai, valamint a Bácskai Általános Iskola horvát táncosai.

A kulturális műsort követően ebédre látta vendégül a megjelenteket az önkormányzat. Csokoládéval is megleptek minden szépkorú vendéget.