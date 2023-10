A városháza mögött lévő patinás épület eredetileg szállodának épült, a Royal Szálloda egészen 1930-as évekig működött. A Royal Szálloda fennállására a ma élők közül már alig emlékezhet valaki, de később ebben a saroképületben működött a Siesta Szanatórium. Időutazásunkhoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul, melynek forrása a Hírös Naptár kiadvány írása volt. A Sebestyén Imre kecskeméti képes-levelezőlap gyűjtő hagyatékában lévő Royal Szállodáról készült képeslapok pedig segítenek megidézni a kort.

Az 1930-as években a környék városi kórházainak nem volt lehetősége a műtéti beavatkozások korszerű elvégzésére. Szükségessé vált egy modern eszközökkel jól ellátott, minden igényt kielégítő műtőblokkot tartalmazó intézményre, ahol az utókezelést is magas színvonalon biztosították. A kecskeméti orvosok dr. Jobbágy Andor sebészorvost kérték fel az intézmény vezetésére, aki nagy lelkesedéssel vágott neki a feladatnak. Buda Sándor bankártól kölcsönt vett fel, hogy ebből finanszírozzák a nagyarányú átalakításokat.

A Siesta Szanatórium gyorsan népszerűvé vált a kecskemétiek és a környékbeliek körében.

Megnyitása után két hónappal egy korabeli újságban a fiatal főorvos elmondta: „Nagy örömmel tölt el, hogy vállalkozásom ennyire gyökeret tudott verni a kecskeméti talajban. Eddig mintegy száz beteget kezeltünk a szanatóriumban. Körülbelül 25 kecskeméti orvos szállította be hozzánk a betegeit, akik szívesen és megnyugvással feküdtek be, tudván, hogy megszokott háziorvosuk is részt vesz gyógykezelésükben”.

Az igény nőtt, az épületet bővítették, 30 beteg számára 13 betegszoba állt rendelkezésre. A teljes személyzet 20 főből állt.

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Dr. Jobbágy Andor korának egyik legjobb sebésze volt.

Büszke volt arra, hogy az ország traumatológiai osztályai közül nem egy évben neki volt a legjobb halálozási statisztikája, ami azt jelenti, hogy a beszállított sérültek közül nála haltak meg a legkevesebben.

Országosan is ismertté akkor vált, amikor a csodával határos módon megmentette Horváth Zoltán olimpiai és világbajnok vívó csapattag életét, aki Kecskemét határában súlyos autóbalesetet szenvedett, és testének több területe valósággal összeroncsolódott. A szakma szabályai szerint több helyen is csonkolni kellett volna, de hosszú órákba nyúló türelmes munkával pontosan összevarrogatta az ereket, idegeket, inakat. Minden végtagot megmentett, és Horváth Zoltán felépülése után megint pástra léphetett, sőt, újra világbajnok lett csapatban.

Az intézményt dr. Jobbágy Andor igazgató-főorvosa és tulajdonosa a háborús időszakot leszámítva egészen 1950-ig vezette, amikor is „önként” kellett lemondani tulajdonáról az állam javára. Ezt követően a kecskeméti megyei kórházban először sebész főorvos, később pedig a baleseti sebészet osztályvezető főorvosa lett.