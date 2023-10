A kiskunfélegyházi makettkiállításon a Márton Arnold atya által készített templom-maketteket is megcsodálhatta a nagyközönség. A Szent István-templom káplánja most először mutatta meg szélesebb közönség előtt legszebb alkotásait. Már kisgyermekként is foglalkozott makettezéssel, de a Covid alatt vált igazi hobbijává.

A virtuális tér ma már teljesen behálózza a társadalmunkat, áthatja az egész életünket. Sok negatív kritika fogalmazódott meg már a témával kapcsolatban, de most jöjjön egy olyan történet, ami az online jelenlét pozitív oldalát mutatja be. Pécsi Zsófia az internet segítségével ismerkedett meg a kötés-horgolás alapjaival, ma pedig már ő tart Kecskeméten szakkört a hozzá hasonló, alkotni vágyó anyukáknak.

Október utolsó és egyben november első hetébe lépve ismét összegyűjtöttük a legizgalmasabb kecskeméti programokat.

Az egyik pakolóban állt egy férfi vasárnap este, amikor észrevette, hogy egy ismeretlen feszegeti az egyik kerékpár zárját a közeli téren lévő tárolóban. A gyanús alak, miután sikeresen szétfeszegette a zárszerkezetet, felpattant a biciklire és elkerekezett a helyszínről.

A Bajai Tankerületi Központ 300 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás igénybevételével valósított meg nagy volumenű infrastrukturális fejlesztést hat köznevelési intézményben. A projekt keretében az iskolaépületek erősáramú villamoshálózatai újultak meg az egyre fokozódó rendszerterhelés stabil és biztonságos kiszolgálása érdekében.

A fokozott madárinfluenza veszély miatt dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos elrendelte a magas kockázatú területeken a kereskedelmi célból tartott baromfik kötelező zártan tartását.

Teremtés címmel nyílt kiállítás Takácsné Kékes-Szabó Diána alkotásaiból a szabadszállási József Attila Közösségi Ház galériájában. A tárlatot Bugyi Andrásné kulturális tanácsnok nyitotta meg.

Elméleti és technikai tudását fejleszthette 11 ifjú polgárőr az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Lovas Tagozata által szervezett négynapos Polgárőr Ifjúsági Lovastáborban, a Neumann János Egyetem Hírös Népfőiskolai Lovardájában. Az esemény ünnepélyes zárását hétfő délután tartották a lovardában.

A hétvégén a 10. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság mind a négy csoportjában. A Déli csoportban szereplő Dunagyöngye SK és a Nyugati csoportban vitézkedő Miklósi GYFE továbbra is száz százalékos, az Északi csoportban az élen őrségváltás történt: előzött a Helvécia.

A faragás az egyik legnépszerűbb tökdíszítési forma, amit hétfőn a szabadszállásiak is kipróbálhattak. A „tök jó” délutánnak a tájház adott helyet.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 28-án új helyszínen, a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az idén 21. alkalommal megrendezett versenyen több kategóriában lehetett indulni. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a Kiskunhalasi, a Bajai és a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói képviselték, akik sikeresen helytálltak a megmérettetésen.

Zárt ülésen döntött a halasi képviselő-testület arról, hogy idén kik kapják meg Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért-díjat. A döntésről Fülöp Róbert polgármester adott tájékoztatást.

Megemlékezők sokasága járja már a temetőket a közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából. A kecskeméti köztemetőben is hétfőn már alig lehetett parkolót találni. A nagy számban érkező látogatóknak a virágárusok azonban nagyon örültek.