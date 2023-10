Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere volt a Gong rádió Téma című műsorában kedden. A polgármester egyebek mellett a kecskeméti ipari szereplők fejlesztéseiről beszélt, és arról, hogy két hidrogén hajtású busz beszerzéséről dönthet a közgyűlés csütörtöki ülésén.

Egy kecskeméti bűnbanda utolsó két tagját is elfogta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A páros annak ellenére folytatta a nők kizsákmányolását, hogy rokonaik emiatt tavaly már rács mögé kerültek.

Kedden zárult Kiskőrösön a Petőfi 200 elnevezésű programsorozat, amelyet a költő születésének bicentenáriumára rendezett a város. Az események kapcsolódtak az országos rendezvényekhez is. Ahogy tavaly az ünnepélyes nyitót, most a lezárást is a városházán tartották délelőtt a sajtó előtt.

Összeütközött két személyautó és egy kistehergépkocsi a 44-es főút 21-es kilométerénél, Nyárlőrinc és Lakitelek között. A baleset következtében a kisteherautó egyik kereke kitört.

Üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy szegedi férfival szemben, aki taxijával két hét alatt, három fuvarral, összesen 12 migránst szállított a szerb-magyar államhatártól Budapest irányába.

Lopásról érkeztek bejelentések a kiskunhalasi rendőrségre augusztusban és októberben. A nyomozók adatgyűjtésbe, valamint tanúkutatásba kezdtek, majd a beszerzett bizonyítékokkal azonosították az elkövetőt.

Új támogatókról és a stadion felújítás első üteméről is beszámolt a Kecskeméti TE.

Életét vesztette a motoros a Nagykőrös és Lajosmizse között történt balesetben.

Időszakosan több vasúti átjárót is lezárnak a közúti forgalom elől Kiskunhalas és Balotaszállás között, valamint a kelebiai vasútállomás közelében. Közben Kiskunhalason az Olajosok úti átjárónál és Soltvadkert-Selymesen az 53-as főút vasúti kereszteződése közelében ideiglenes terelő utat építenek a Budapest–Belgrád vasútvonal építési munkálatai miatt.

Horváth Kincső álma, hogy egyszer önállóan tudjon járni. A mozgásában korlátozott fülöpházi kislány újabb műtét előtt áll. A beavatkozást jövő év januárjában, Barcelonában hajtják végre. A műtét és a rehabilitáció költségei meghaladják a család anyagi lehetőségeit. A pénz előteremtése érdekében szervez jótékonysági futást a Soha ne add fel Lázár Bence Közhasznú Emlékalapítvány, a város önkormányzatával karöltve.

Bemutatóórákat tartottak a kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában a leendő elsős gyermekek szüleinek. A kétnapos programsorozat megszervezésével az iskola vezetése szeretett volna lehetőséget biztosítani arra, hogy a családok megismerkedjenek az intézménnyel és az itt folyó munkával.

Különleges élményben lehetett részük a Móra Ferenc Gimnázium diákjainak szerdán. Iskolájukba érkezett ugyanis a KultUp – Belenősz a kultúrába című országos színházi roadshow. A tematikus témanap során neves művészek, színházi előadások, közösségteremtő, készségfejlesztő foglalkozások várták a fiatalokat. Az országos program stábja eddig ötven középiskolában vitte közelebb a művészetet a diákokhoz és a tanév végéig minden hazai középiskolába szeretnének eljutni.

Szeptemberben és októberben több feljelentés érkezett kerékpárlopásokról. A nyomozók megnézték a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit is, amelynek eredményeként kedden két férfit vettek őrizetbe.

A Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskolában lévő tanuszoda ünnepélyes átadását tartották október 18-án délelőtt. A tanuszoda pályázati forrásból és az intézmény ráfordításából újulhatott meg összesen közel 230 millió forint összegből.