A képzőművészet nyolc ágát műveli Zsigóné Kati népi iparművész, a világhírnevet a tojásdíszítéssel vívta ki, harminc díszítési technikával dolgozik. Munkássága elismeréseként, és a magyar népművészeti értékek megőrzéséért tett törekvéseiért a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át a közelmúltban.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki 22 évvel ezelőtt egy sötét utcán késsel váratlanul rátámadt egy nőre, akit a nyakán és a felsőtestén brutálisan összeszurkált – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A kecskeméti dr. Juhász Antalné, Korsi csaknem harminc éve fest rendszeresen. Számos portré, tájkép került ki a keze alól, ám idáig még egy alkalommal sem állt képeivel a nagyközönség elé. Az idei évben viszont Székely Gábor kérésének eleget téve vállalta a kunszentmiklósi helytörténész, magángyűjtő a Goromba förgeteg és a Lánya pálfordulása című kisregény illusztrációinak elkészítését.

A Kelebiát Bajával összekötő 5501-es út vasutat keresztező, külön szintű átvezetésének tervezésére megjelent a közbeszerzés – adta hírül a Magyar Építők. A település központjában már megépült a régi helyén az új vasúti átjáró, eredetileg ennek közelében lett volna egy aluljáró, ezért egyelőre a település polgármestere sem tudja, hogy pontosan hol épülhet meg a tervezett alul- vagy felüljáró. Van olyan információ is, hogy a település központjáról elvezetnék az utat a település szélére, és ott épülhet meg az új külön szintű átjáró.

A pénztárból 750 ezer forintot szerzett, míg a bolt termékeiből 550 ezer forintot nassolt el a kecskeméti gyanúsított.

Egy 15 négyzetméteres hétvégi ház égett ki Dunaszentbenedek határában vasárnap kora délután, egy embert holtan hoztak ki az épületből – adtuk hírül a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján. Időközben helyi források alapján tudomásunkra jutott, hogy Győri Andrea, ismert festőművész hunyt el a tűzesetben.

Manapság a díszített nyelű evőeszközök nemcsak a gyermekes családok körében népszerűek, hanem a felnőttek is nagy előszeretettel használják azokat. Ugyanis egy reggeli kávézás is élménnyé válhat, ha egy szép nyelű kiskanállal kavargatjuk az italunkat. Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy az evőeszközökre ma már nem csupán egyszerű használati tárgyakként tekintünk, hiszen azok akár a stílusunk vagy a személyiségünk kifejezőivé is válhatnak. Hazánkban a hőre keményedő lágyított műanyagdíszítéssel ellátott kanalak készítésével először a katonatelepi Csomósné Verebéli Apollónia, Apolka kezdett el foglalkozni. Ismerjük meg az ApolKAnalak készítőjének történetét.

Márciusban nyit meg az Aranymonostor és látogatóközpont Bugac határában. A létesítményben a több mint tíz éve folyó ásatássorozat eredményeként feltárt Árpád-kori monostort és az ott talált páratlan leleteket mutatják be. A több mint egymilliárd forintos beruházás első üteme a végéhez közeledik, mellette a fejlesztés második ütemén is dolgoznak a szakemberek. Ennek részleteiről szerdán bejárással egybekötött sajtótájékoztatón számolt be Szabó László, Bugac polgármestere.

Buczkó György üvegtervező, szobrász és Záborszky Gábor festőművész, grafikus Frigy-láda című közös alkotásának ünnepélyes átadását tartották szerda délután a kecskeméti Ózsinagógában.

Újabb evakuációs műveletet indít a kormány az Izraelben rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, a hatóságok kapcsolatban vannak mind a 220 személlyel, aki konzuli védelemre jelentkezett – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tbilisziben.

A baleseti statisztikák szerint csökkent a közúti balesetek száma az elmúlt tizenhárom év során a Dél-Alföldön – derült ki a Magyar Autóklub összegzéséből.

A kecskeméti szülészeti és nőgyógyászati osztály négy új orvosa mutatkozott be kedden este a szülészeti fórumon. A kismamák és édesanyák bátran kérdezhettek az intézmény munkatársaitól, akik örömmel válaszoltak minden felmerülő kérdésre.

Szerdán adták át a kecskeméti Abraziv Kft. két új, egyenként 860 négyzetméteres gyártócsarnokát. A fejlesztés értéke több mint 645 millió forint, melyből mintegy 330 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatás a Magyar Multi Program keretében. A gyártókapacitás növelését és optimalizálását szolgáló beruházás egyben várhatóan a jövőre 40 éves családi vállalkozás export teljesítményének növelését is szolgálja.