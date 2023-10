Tóth Péter Lóránt arra a megállapításra jutott, hogy a „muronyi falu végén lévő kurta kocsmában mese nincs, vers van, és jelenleg ez a helyzet”. A közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésről egy, a számára kedves pedagógusbarátját is megkérdezte, hogy mi a véleménye a pillanatról, aki azt mondta, „teljesen jó, mosolyog az ember, hogy van értelme a költészetnek, a tanításnak…”

– Amúgy meg mit bánom, ha valaki esetleg fanyalog, mert ez is része a verszarándoklatomnak. Eljutni, elmenni a világ végére is Petőfivel. Oda, ahonnan ő jött közénk. Mélyről, az egyszerű emberek öleléséből. A vándor Garabonciás biztos, hogy most odafönt egy büszke mosolyt megenged a bajusza alatt. A videó megosztásait megköszönjük az Égiek, Petőfi Sándor, és a földiek nevében is – fogalmazott a Tóth Péter Lóránt.