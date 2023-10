Szabó Lajos a napokban a Kodály Iskola 4.c osztály diákjai látogattak el a a Széchenyivárosban lévő Milliomodik hektár erdőbe, mely kiválóan alkalmas az erdei iskola foglakozásokra.

– A környék legfajgazdagabb erdeje az őszi kellemes időjárásban sok élményt tartogatott. Kocsányos tölgy, cser, mezei juhar, bibircses nyír, gyertyán, fehér nyár, fekete nyár, nagylevelű hárs, platán, galagonya, fagyal, kökény mind-mind megtalálható a területen. A madárvilág is gazdag: a zöld küllő, széncinke, csuszka, nagy fakopáncs, örvös galamb, szajkó szabad szemmel is megfigyelhető itt egy helyen – mondta Szabó Lajos, majd további részleteket osztott meg.

– A gyerekek egy közös éneklést követően megindultak felfedezni az erdő titkait. Ilyenkor fontos hogy minden érzékszervünket bevessük a megtapasztalásba: a látásunkat, hallásunkat, tapintásunkat, ízlelésünket. Erre jó lehetőségeket ad az erdő egy megfelelő erdőpedagógus iránymutatásával. Igazi erdei csodákat fedezhettünk fel: a mátyás madár szemünk láttára szakította le a makkot a tölgy lombkoronájából és szállította el téli tartaléknak, a gombafonalak hófehér hálózata bontja le a lehullott faleveleket, a hárs és a gyertyán termése különleges repítő készülékkel rendelkezik, különleges rovarbölcsőt rejt a magyar gubacs, tölgy csipkéspoloskák százai szívogatják a tölgyek levelét… – sorolta a szakember.

Fotó: Beküldött fotó

–A helyszínen megismerkedtünk a legfontosabb erdőalkotó fajokkal, növényekkel, állatokkal, a közöttük lévő megtapasztalható ökológiai kapcsolatokkal, az erdei életközösséggel. Kiderült, hogy az ember, azaz mi is részei vagyunk ennek az életközösségnek, hiszen az erdő, a fák sokat adnak nekünk, nagy hatással vannak életünkre és viszont. Szerepük van a klímaváltozás káros hatásainak mérséklésében, hiszen árnyékot adnak, párologtatnak, környezetükben elviselhetővé teszik a nyári hőséget. Megkötik a szén-dioxidot, oxigént termelnek, megkötik a port, tisztítják a levegőt. Igazi felüdülés sétálni az erdőben, itt sportolni is lehet, ki lehet kapcsolódni a rohanó városi világból. Jó hatással van egészségünkre. Tanulni lehet az erdőtől. Fontos megújuló természetes nyersanyagot is szolgáltat: fa, tüzelő, építő anyag, élelem – tette hozzá a szakember, majd egy kicsit szakmai oldalról is megvilágította az eseményt.

Fotó: Beküldött fotó

– Az erdő adományait csak szakemberek irányításával lehet fenntartható módon, hosszú távon élvezni, hasznosítani. A Milliomodik hektár erdő állapotának javítása érdekében szükség van bizonyos fák kivágására, de ezeket a faegyedeket csak erdész szakemberek jelölhetik ki az egész élő erdei életközösségre odafigyelve, tekintettel az ott élő fajok, élőlények hosszú távú érdekeire. A városi erdők fenntartásában az itt élőknek felelőssége van. Fontos, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy közben ne károsítsuk, ne szennyezzük a minket védő erdőt – mondta végül.

Az erdei foglalkozáshoz az önfeledt játék is hozzátartozott. A játék után Botka Nóra és Boncz Norbert pedagógusokkal és a gyerekekkel együtt összegezték az erdei program érintett témáit, felidéztük a megismert fákat és egyéb fajokat. Még egy táplálékláncot is összeraktak. A pedagógusok szerint az itt tapasztaltakat az egész év során tudják majd hasznosítani a gyerekekkel.