Kovács Alex évek óta mécseseket és krizantémokat árusít a sátrában. A fiatal vállalkozó nem panaszkodott. Elégedett az eddigi forgalommal, bár azt ő is érzékeli, hogy korábban többen engedhették meg maguknak a nagyobb mécseseket. Ma már sokan csak a közeli hozzátartozóik, szeretteik sírjára tesznek díszesebb, vagy egyedi designnal készült darabokat. A drágábbak már ledes világítással készülnek, így folyamatosan égnek, biztonsággal.

Hozzátette: nemcsak a szűkös pénztárca szab határt a vásárlásnak. Van, aki azért nem veszi meg, mivel a szebbeket jobban lopják is a sírokról. Erről többen be is számoltak neki. A virágokra viszont nagy a kereslet, annál egyelőre nem érzett visszaesést tavalyhoz képest. Az igazi mérleget azonban majd az ünnepek után tud vonni, hiszen kiszámíthatatlan és időjárás függő is, melyik nap mennyien mennek ki a temetőbe, közülük, hányan vásárolnak nála.

Vojtikovszki Sándor is nagy rutinos, hosszú évek óta árusítja a lánya által készítette sírkoszorúkat. A trendet követve elsősorban természetes alapanyagokból összeállított koszorúk találhatók meg a standján, a sátor alatt. Elmesélte: úgy látja, idén a vágott virágok az igazán kelendők, főként a jó idő miatt. Ha fagy lenne, kevesebb lenne, a koszorúkat vinnék jobban. Egyelőre elégedett, vásárlói vannak, még ha kevesebbet is költenek. Sőt a múlt pénteki esős napon is kint árusított, és nagyon jó forgalma volt. Ő maga is meglepődött, hogy milyen sokan vásároltak nála a szomorkás idő ellenére.

Aki még ezt követően megy a temetőbe, bőséges áruválaszték várja. A parkolás terén pedig legyen türelmes, ha kell engedékeny. Legyen lehetősége mindenkinek meghitt hangulatban megemlékeznie szeretteiről.