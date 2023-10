Váradi Zoltán, a Kőrösi-hegy lakóinak közössége nevében kérte az ivóvíz-hálózat kiépítését a külterületi részben. Elmondta, hogy mintegy hat éve már nekifutottak a Kőrösi-hegyen annak, hogy ivó- és tüzivíz-hálózatot építsenek ki, de megrekedt a folyamat.

Jelenleg fúrt kutakat használnak, de annak több hátránya is van. Egyrészt az aszályos időszakban kiszáradnak a kutak, és akkor nehéz vízhez jutniuk az ott lakóknak. A víz minősége sem felel meg az egészségügyi előírásoknak, ehhez a temető közelsége is hozzájárulhat a felszólaló szerint. A rossz vízminőség miatt többen bőrbetegséget is kaptak az ott lakók közül.

Fotó: Horváth Péter

A közmeghallgatást vezető Engert Jakabné alpolgármester válaszában kifejtette: az építési szabályzat szerint a Kőrösi-hegy nem beépítésre szánt terület. Azonban az önkormányzat csak beépítésre szánt területen támogatja a víziközmű-hálózat kiépítését. Emellett a vízjogi létesítési engedély is lejárt, aminek megszerzésében felajánlotta a városháza szakembereinek segítségét. Ha pedig vállalható a közösség számára az önerős beruházás, akkor a Bácsvíz Zrt. is segítségükre lesz. Engert Jakabné hozzátette: a városvezetés segítségükre lesz abban, hogy keresi a megvalósítást segítő pályázati lehetőségeket.

Marticsek Dénes a kerékpárosok nevében szólt, hangsúlyozva, hogy az autózás mellett más közlekedési módok is szerepet kapjanak Kecskeméten, és olyan feltételek szülessenek, amivel a forgalomban nagyobb arányban vehetnek részt a kerékpárosok. Azt kérte, hogy a felújításokat úgy végezze el a város, amivel választási lehetőséget nyújt a közlekedőknek a jármű megválasztásához.

Azt is kérésként fogalmazta meg, hogy a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázat pénzeinek ilyen irányú felhasználásában konzultáljon a kerékpárosokkal.

Engert Jakabné elmondta, hogy a város elkötelezett a kerékpáros közlekedés támogatásában. Céljaik közt szerepel az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. A város integrált fejlesztési stratégiájának kiemelt pontjaként jellemezte a kerékpáros hálózat tervét, melynek elkészítéséhez a Magyar Kerékpáros Klub is hozzájárul.

Fotó: Horváth Péter

Piroska Ferenc nem először jött közmeghallgatásra azzal a kérésével, hogy az Március 15. utca, az Irinyi utca és a Szimferopol tér vonatkozásában tegye a város a mozgáskorlátozottak járműveivel is járhatóvá a járdaszigetek padkáit, felhajtóit. Mint fogalmazott, a garázsok bejárataihoz vezető feljáró túl nagy dőlésszögű a mozgáskorlátozottak moped járműveinek kis kerekéhez mérten, ami balesetveszélyessé teszi a felhajtást.

A felszólaló kifogásolta, hogy a Március 15. utca 28-46. szám mögötti parkoló továbbra sincs kiépítve, és csapadékos időben nem lehet beszállni száraz lábbal az autóba.

Engert Jakabné elmondta, hogy a közfeladatot már kiadta az önkormányzat a megfelelően használható rámpák kialakítására. A parkolókkal kapcsolatban az alpolgármester kifejtette, hogy az említett parkoló korábban kőszórásos felületet kapott, melynek hátránya, hogy az esőzések után mindig karbantartást igényel. Azt javasolta, hogy keressék meg képviselőjüket a parkoló felújításával kapcsolatban, és ha egyben nem lehetséges, szóba jöhet a szakaszos felújítás is, mint ahogy a Széchenyiváros több pontján is történt korábban.