Nagy Beáta elmondta, hogy hétről hétre nő a hozzá látogató betegek száma, ami köszönhető az időjárásváltozásnak és annak is, hogy visszakerültek a közösségbe a gyerekek, és ez magával hozza a felső légúti, hurutos betegségeket. A háziorvos elmondta, hogy azok, akik először kerülnek közösségbe, nincs felkészülve az immunrendszerük a vírusfertőzésekre. Egy gyermeknél öt éves kor alatt évi 10-12, öt és 10 év között évente 10-15, míg 10 év felett öt-nyolc megbetegedés fordulhat elő. Sok tényező befolyásolhatja a gyermek immunrendszerének felkészültségét. A szakorvos elmondta, hogy a megbetegedések 90 százalékáért a vírusok felelősek, és a maradék 10 százalékban, vagy az alatt okoznak betegséget a baktériumok, leggyakrabban torokgyulladást. Az immunrendszer erősítésére vény nélküli készítmények is kaphatók, ezek kiválasztásában a háziorvos is segíthet.

Sokszor kérdés, hogy a gyermek kapjon-e multivitamint? Nagy Beáta szerint erre akkor van szükség, ha a gyermek egyoldalúan táplálkozik, így nem fedezi az étkezéssel a nyomelem és vitamin szükségletét. A változatos, egészséges táplálkozás esetén erre nincs szükség. Viszont a szakorvos javaslata szerint a felső- és alsó légúti betegségek esetén javasolt a D-vitamin alkalmazása, pár napig emelt dózisban, hiszen annak nagy szerepe van a vírusok elleni védekezésben. Sok természetben előforduló gyógynövény, illetve azokból készült készítmény segíti az immunrendszer erősítését. Ilyen az echinacea, a bíbor kasvirág, de jól hat a légutakra a kakukkfű is.

A vitaminok közül pluszban érdemes szedni cinket és szelént.

A piros bogyós gyümölcsök, melyek erős antioxidáns hatással bírnak, de az orvos a Béres cseppet is javasolta az immunrendszer javítására, mely gyermekeknek is adható. Nagy Beáta hozzátette: az is inkább antioxidánksként működik, azaz hosszú távon fejti ki hatását, és a közösségben előforduló vírusos betegségek ellen nem biztos, hogy rögtön védekezik a szervezet. De hosszú távon a krónikus és autoimmun betegségek megelőzésében nagy segítség.

Az orvos elmondta, hogy egyéni különbségek fedezhetők fel a tekintetben, hogy kinek milyen ellenálló az immunrendszere. Megjegyezte, hogy a szőke, kék szemű, fehér bőrű gyermekek többször megbetegednek. Hajlamosító tényezőnek számít a genetika, és a betegségek családi halmozódása, illetve a krónikus, többszöri visszaeséssel járó felső légúti betegség is nehezíti a gyógyulást.

Nagy Beáta elmondta, hogy a megfázás, nátha egyik első tünete az orrfolyás, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy vírusos vagy bakteriális eredetű megfázásról van szó. Ha fáj a gyermek torka, hőemelkedése van, köhög, levert és nyűgös, akkor ebben az esetben el lehet kezdeni az otthoni kezelés, illetve érdemes konzultálni a háziorvossal, és ez a nátha 7-10 nap alatt meggyógyul. Ha vizes nátháról van szó, és a gyermek emellett kellően jó kedvű, jó az étvágya, és más tünete nincs, akkor egy egyszerű orrfolyással közösségbe engedhető. A szakorvos felhívta a figyelmet arra a tévhitre, hogy a sárgás váladék gennyes orrfolyást jelent, amire azonnal antibiotikum szükséges.

– Egy náthánál a vizes orrfolyás után következik a sárgás váladék, és ahogy bomlanak a kórokozók, és gyógyul a gyermek, a váladék sűrűsödik, és így gyógyul meg a náthája

– fogalmazott Nagy Beáta, hozzátéve: arra kell nagyon figyelni, hogy a gyermek fülére ne menjen rá a hurut, mert akkor már krónikus folyamat alakulhat ki.

Azért is kell nagyon figyelni a nátha kezelésére, mert ha a váladék felszaporodik a fülkürtben, és sűrűsödik, akkor kialakulhat egy heveny, majd krónikus savós középfülgyulladás, ami hallásvesztéshez vezethet hosszútávon, és ennek kezelése műtéti úton lehetséges.

Az orvos általában azt javasolja, hogy 38,5 Celsius fokos testhőmérséklet felett kezdjenek lázcsillapítást alkalmazni, de ez sincs kőbe vésve, hiszen előfordul, hogy alacsonyabb testhőnél is már nyűgös, nyugtalan a gyermek, és rázza a hideg. Ekkor érdemes lázcsillapítót, hűtőfürdőt, priznicet alkalmazni.

A köhögéssel kapcsolatban azt javasolta az orvos, hogy a szülők figyeljék meg milyen köhögést produkál a gyerek: száraz, hurutos, esetleg kruppos köhögést, hiszen ehhez kell választani a kezelést. Ehhez Youtube-on jó oktatóvideókat lehet találni.

Száraz köhögés esetén fontos a párásítás, hogy ne száradjon ki a nyálkahártya. Nagyon erős köhögés előfordulásakor lehet adni köhögéscsillapítót, bár nem javasolt. Lehet meleg teát itatni a gyerekkel, mézet adni, illetve a mellkasát, hátát légzésjavító kenőccsel bekenni. Három éves kor felett kakukkfű teában is fürdető a kisgyermek. Hurutos köhögésnél adható váladékoldó, de nem feltétlenül szükséges két-hároméves kor alatt.

A fűtési időszakban gyakori betegség a krupp, amikor a belégzés akadályozott és ugató köhögés jelentkezik, ami ijesztő a szülő számára. Ha ilyen jelentkezik, ablakot kell nyitni, vagy kivinni a gyereket hideg levegőre, esetleg bekapcsolni a hideg párásítót. Ha nem javul az állapota, ügyeletre kell, vinni a gyermeket. A köhögést 90 százalékban vírus okozza, és általában két nap alatt ez átfordul hurutos köhögésbe, majd öt-hat nap alatt meggyógyul a gyermek.

Nagy Beáta elmondta, hogy az influenza elleni védőoltás hat hónapos kortól gyermekeknél is alkalmazható, illetve a hatóanyag újdonságként, orrspray formájában is elérhető. Ez vényköteles, és a háziorvos írja fel.

