A sorsközösség tagjai már a reggeli óráktól kérhettek egészségügyi szűréseket – immár sokadjára – az Ölelő Kéz Alapítvány jóvoltából, dr. Fáy Andrásné elnök szervezésében. Cserényi Mária és Oroszné Papp Ildikó szegények sokaságának mérte meg koleszterinszintjét, vérnyomását, vércukorszintjét. Szükség esetén hasznos tanácsokat adtak számukra.

Ebéd előtt érkezett meg az intézménybe dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója és dr. Horváth Zsolt orvosigazgató, a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Wojtyla részéről elhangzott: bíznak benne, hogy a korábbi főigazgató, a tavaly elhunyt dr. Svébis Mihályhoz hasonlóan dr. Gondos Miklós is mindig odafigyel majd rájuk, hatalmas empátiával és szeretettel fordul feléjük.

A beszélgetés további részében dr. Gondos Miklós hangsúlyozta: nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, melyeket a kórház munkáját is támogató Ölelő Kéz Alapítvány és az egyház is rendszeresen végez. Ma, amikor világviszonylatban nehéz helyzetben van az egészségügy, ezen szűrések is a betegek érdekeit szolgálja.