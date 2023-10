Györökné Mészáros Eszter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai képviseletvezetője, főszervező örömmel számolt be arról, hogy a rendezvényen a kiállítók között több új vállalkozás is volt, de szép számban jöttek olyan régi résztvevők, akik újabb termékekkel is beneveztek a bácskai termékeket bemutató eseményre. Megnyitóbeszédében az esemény létjogosultságát hangsúlyozta.

– Mindig megpróbálunk olyan programokat szervezni, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, nemcsak a kiállítók, hanem a városlakók körében is. A kiváló bácskai termékeket szeretnénk népszerűsíteni a rendezvényünkkel. A vállalkozók nagyon megérdemlik a Kiváló Bácskai Termékdíj Tanúsítványt. Idén a gyermekekre is gondoltunk, hiszen ők a jövő nemzedéke, akik majd továbbviszik a hagyományt a termelésben, a kereskedelemben, és akár a fogyasztásban – fogalmazott a főszervező. Továbbá kijelentette: a hazai, bácskai terméknek nincs párja.

Az esemény ideje alatt a Szentháromság téren Meseföld élménybusszal várták a kicsiket, amit a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat biztosított.

Az eseményen részt vett és beszédet mondott Nyirati Klára polgármester, Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat alelnöke, aki Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselő helyett köszöntötte a jelenlévőket. A 11. Bácskai Nap rendezvényén részt vett Sziráki Szilárd, a Bács-Kiskun vármegyei iparkamara alelnöke.

Nyirati Klára beszédében az esemény fontosságáról mint egy átlagos bajai fogyasztó beszélt. A tudatos vásárlóról, a környezetvédelemről szólt, azokról az irgalmatlan nagy szállító teherautókról, amelyek szennyezik a környezetünket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos vásárló elsősorban a helyi terméket részesíti előnyben a külföldi, több ezer kilométerről érkező áruval ellentétben. Megemlítette az ország egyik legszebb piacát, a bajai piacot, ahol a kiváló bácskai termékeket meg lehet vásárolni. Gratulált a termelőknek, azoknak, akik a fiatalokat is bevonják a munkába, ezzel is lehetőséget biztosítva a helyben maradásra.