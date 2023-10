A nagy számban megjelent vendégeket Rozika néni unokája, Kasztl Tünde köszöntötte. Felelevenítette a 100 éves ünnepelt életútját egy képes videó segítségével.

Faragó Rozália néven 1923. október 10-én látta meg a napvilágot Kerekegyházán. Ott nevelkedtek fel egy testvérével együtt egy kis tanyában. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, így már gyerekkorában is sok feladata volt. 1941. január 31-én férjhez ment a szintén kerekegyházi Lajos Lászlóhoz. Házasságukból öt gyermek született, sajnos ma már csak ketten élnek, Kasztl Antalné Lajos Marika és Deliné Lajos Rózsa.

A család az 1950-es évek elején költözött Ballószögbe, a Kossuth utcába. Rozika néni sokat dolgozott élete folyamán, nevelte a gyerekeket, vezette a háztartást, több munkahelye is volt, állatokat tartottak, szőlőben vállalt bérmunkát. 55 éves korában ment nyugdíjba az egykori Budapesti Liköripari Vállalattól. 1993-ban vesztette el férjét. 2001 októberétől él Marika lányánál. Mindig a család fontos és aktív tagja volt.

Rozika nénit felköszöntötte Somogyi Lajos polgármester is.

– Kedves platinahajú, aranyszívű Rozika néni! Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de nem mindennapi ünnepi jelvényt: aranyból és platinából. Aranyhoz hasonlítom szerető szívét. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életét hol boldogan, hol fáradtan élte. Az arany mellett a fény is csillan mai nap. Platinaszínű hajában sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az idős kor az Élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt! Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket családjába csepegtetett. Egyszáz esztendő, négy emberöltő. Sokunk számára elérhetetlen és felfoghatatlanul nagy idő, drága Rozika néni! Fiatalok mindannyian voltunk, de ilyen idős kort, csak a legjava élhet meg! – mondta a polgármester, aki átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot.

A köszöntések sorát gyarapította a helyi Csillagszem óvoda kisgyermekeinek rövid műsora.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.