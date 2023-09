Frank Zappa zenészt idézte Zsigó Róbert köszöntőjében.

– Ha tanulni akarsz, menj el egy könyvtárba. Ugyan bennünket egyre jobban körülvesz a virtuális világ, minden információt meg tudunk kapni ha akarjuk, néha ha nem. De ha valódi információt és értéket akarunk, akkor azokat a könyvekből kaphatjuk – fogalmazott a képviselő. A könyvtár elmúlt 75 évével kapcsolatban kiemelte: nem volt eseménytelen a bajai könyvtár élete. Szinte megszámlálhatatlan ember dolgozott a könyvtárban és a könyvtárért. Nagyon sok helyszíne volt az intézménynek és az évtizedek alatt több fenntartója. A képviselő emlékeztetett arra, hogy 69 évvel ezelőtt az olvasók javaslatára és kérésére nevezték el Ady Endréről a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költőjéről az intézményt. December elsején lesz 30 éve, hogy ebben a gyönyörű épületben van a könyvtár. Megköszönte az igazgatónak és kollégáinak, hogy megszervezte az ünnepséget, ami lehetőség adott arra, hogy végiggondolják az elmúlt 75 év történéseit és emlékezni tudjanak azokra az emberekre akik itt dolgoztak.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea , az informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke a könyvtárak szerepéről, fontosságáról számolt be. Országos adatokat mutatott be. Határozottan kijelentette, hogy javuló tendenciát mutat a könyvtárba járók száma, ami azt jelenti, hogy a könyvtárnak van jövője. Az októberi könyvtári napokat is megemlítette amely október másodikán kezdődik és a könyves vasárnappal ér véget.

A bajai könyvtár immár tizennyolcadik alkalommal kapcsolódik be az országos rendezvénybe. Kezdetektől csatlakoztak a felhíváshoz, idén is minden napra jut színes program, de van, hogy több is. A rendezvényen Zalavári László igazgató a Bajai Ady Endre Városi könyvtár 75 évéről tartott vetített képes előadást. Vargáné Blága Borbála a 60 éves ünnepségre készített bemutatójának átdolgozott, bővített kiadását láthatta a közönség.