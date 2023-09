Az est házigazdája ezúttal is Német Ernő újságíró volt, az ő kérdései nyomán ismerhette meg a közönség Dr. Lovas Dániel életútját és munkásságát. Mint megtudhattuk, az újságíró bár Szentesen született, ma már büszkén vallja, hogy kecskeméti, azon belül pedig hunyadivárosi.

Kecskemétre egy véletlen folytán került. Úgy is mondhatnánk, a sakkozás hozta a városba. A történelem szak elvégzése után ugyanis nem szeretett volna tanítani, hanem profi sakkozóvá vált, és közel egy évtizedig tagja volt a hazai élvonalban sikeresen szereplő kecskeméti sakkcsapatnak. Nemzetközi egyéni versenyt nyert Dániában és számos, európai versenyen elért kecskeméti csapatgyőzelem részese volt. Ma is versenyszerűen űzi ezt a sportot.

Az újságírói pályáját pedig a sakkozásnak köszönheti. Először sakkversenyekről tudósított a Petőfi Népe napilapba, később pedig már politikai cikkeket is írt. Több év kihagyás után főszerkesztőként tért vissza a laphoz. Nevéhez fűződik a Kecskeméti Lapok újraindítása is. Eddig közel 100 könyvet publikált a médiával, újságírással kapcsolatban, emellett kiadott szakkönyveket, katalógusokat és átfogóbb ismertetőket is képzőművészeti területen, képes albumokat és helytörténeti munkákat Kecskeméthez és Budapesthez köthetően, lexikonokat és kismonográfiákat sakk témában.