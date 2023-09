– Azt gondolom, hogy ennek a faültetésnek nagyon komoly szimbolikája van, hogy egy kisgyermeket ilyen szinten fogad egy település a közösségébe, azon túl pedig egyfajta identitáserősítő szerepe is van, mert bárhová is megy a kisgyerek az élete folyamán, tudni fogja, hogy van neki itt egy fája, egy gyökere, ami jelképesen is ideköti Kunszálláshoz – mondta Almási Roland, a település polgármestere.

A faültetés mellett egyébként a település önkormányzata saját forrásból minden évben egyszeri életkezdési támogatást is nyújt az újszülöttek családjainak. – A ciklus kezdetén ez az összeg 25 ezer forint volt, akkor azt vállaltam, hogy a ciklus végére ezt megduplázzuk – hangsúlyozta a településvezető. Mint mondta, jelenleg 45 ezer forinttal, 2024 januárjától pedig előreláthatóan 50 ezer forinttal tudják majd támogatni azokat a helyi családokat, akiknek gyermekük születik.

A sétány első fáit a 2010-es évek elején ültették el, azóta több száz fával bővült a sétány, jelezve, hogy a településen, egyre több gyermek születik.