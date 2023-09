Nemes Gábor, a Kunszállási Polgárőr Egyesület elnöke először köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az új jármű beszerzését, majd a polgárőrökhöz szólt. Hangsúlyozta: ez a mi autónk, ezt mi fogjuk használni, ezért nagyon sok jó derűben, lassú kilométerekben betöltött szolgálatot szeretnék kívánni minden polgárőrnek.

Almási Roland, a település polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a településvezetés kiemelt feladatának tekinti a polgárőrséggel való együttműködést, többek között a pályázatok terén is, valamint megköszönte áldozatos munkájukat, amit a közösség érdekében végeznek. Mint mondta, bízik abban, hogy az új jármű hozzájárul majd a polgárőrök további hatékony munkavégzéséhez és a gyors reagálásukhoz is. A fejlesztéseket ezen a téren is folytatni fogjuk a jövőben, mivel az itt élők biztonsága és biztonságérzete továbbra is az egyik legfontosabb prioritás, és az is marad – tette hozzá.

Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke ünnepi beszédében elmondta, hogy Kunszállás mindig élen járt a polgárőr mozgalom tekintetében. Kunszálláson elenyésző a bűncselekmények száma, és ez jórészt köszönhető a polgárőrségnek is – hangsúlyozta. Arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közeljövőben a megyében tevékenykedő polgárőr egyesületek egy-egy tabletet fognak majd ajándékba kapni.

Az új gépjárművet dr. Juhos Imre helyi plébános áldotta meg.