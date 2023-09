Losonczy László, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei elnöke is üdvözölte az új pálya létrejöttét, melyet az MLSZ is nagy mértékben támogatott. Elárulta, két másik pálya is készülőben van Kecskeméten, Katonatelepen és a Műkertben.

Vercz Tamás, a ScoreGoal futsal csapat ügyvezetőjétől megtudtuk: a Katona József Gimnázium udvarán felépített új műfüves pálya játéktere 20x40 méteres. A teljes pálya mérete 900 négyzetméter, megfelel a futsal sportág méreteinek. A sötétben a megvilágítást négy nagy méretű kandelláber biztosítja. A pályát teljes palánkrendszer öleli körbe, így labdabiztos. A műfüves pálya kialakításának összege bruttó 130 millió forint volt, ennek 70 százalékát a MLSZ TAO pénzekből, 30 százalékát pedig az önkormányzat finanszírozta meg. A pálya a jövőben nemcsak a gimnázium diákjainak ad lehetőséget a sportolásra, az iskolaidőn kívül a külsősök előtt is nyitott a lehetőség.

A pálya felavatását követően kezdetét vette a középiskolások futsal bajnoksága, melyen tíz csapat mérkőzik majd meg az évad során. A sorsolások már megtörténtek. Az első meccset a Katona Gimnázium egyik csapata és Nagykőrös játszotta. A kezdőrúgást Sipos László önkormányzati tanácsnok rúgta.