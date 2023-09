Az új játszóteret a pirtói gyerekek avatták fel, a nemzeti színű szalag átvágásával, Bányai Gábor kormánybiztos és Nagy Ferenc polgármesterrel közösen. A település vezetője annak a reményének adott hangot, hogy a szülők minél többször hozzák majd a gyerekeiket az új játszótérre.

– Úgy gondoljuk, hogy a falut, ha élhetővé akarjuk tenni, akkor elsősorban a gyerekekre kell koncentrálnunk, hiszen útburkolatokkal és mindennel el van látva a település a csatorna kivételével. Eddig a gyerekek szenvedtek hiányt, hiszen a korábbi játszótér közel negyvenéves volt és alkalmatlan volt arra, hogy a gyerekek itt játszanak – hangoztatta köszöntőjében a polgármester, aki egyébként négy évtizeddel ezelőtt maga gyártotta le a korábbi játszótér elemeit, amelyek sokáig szolgáltak.

Fotó: Pozsgai Ákos

Nagy Ferenc elmondta azt is, egy mászókából, egy forgókosaras mászókából, egy kombinált hintából és egy tulipán játszóvárból áll az új játszótér, amit az avatást követően a gyerekek azonnal birtokba is vettek. Beszámolt arról is, hogy egy hónapon belül az óvoda játszóterének egyik elemét is újra cserélik mintegy 2 millió forintból, a további elemeket pedig jövőre pályázati forrásból szeretnék újakra cserélni.

A most átadott játszótér elemei speciális acélszerkezetből készültek, ezért várhatóan a korábbi játékoknál jóval erősebbek és tartósabbak lesznek. Erről már Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője beszélt, aki emlékeztetett, hogy a kétezres évek elején beindult egy nagy játszótér-újjáépítési láz Magyarországon, de akkor átálltak az erdei és feketefenyőből készült, nem igazán tartós játszóterek építésére.

– Most ismét fordult egyet a technológia és újra gyerekkorunk anyagából, acélból és egyéb fémekből készült játszótereket látunk újraéledni, de már nem abból a minőségből és nem olyan módon, mint akkor. A korábbi fa játszóterek nem bírták se az időt, se a rongálásokat – mondta a képviselő, aki abban bízik, hogy a most megépült játszótér és a többi fejlesztés, ami a faluban történik arra ösztönzi az itt élőket, hogy továbbra is Pirtón lakjanak és vállaljanak gyermekeket, hogy a község még inkább megerősödjön.