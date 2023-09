A konferenciát a rendezvény levezető elnöke, Gyapjas János tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg. A köszöntőt a nyitóbeszédek követték, elsőként dr. Mógor Judit tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese, majd Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke szólt a résztvevőkhöz.

Sándor Roland tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzmegelőzési főosztályvezető-helyettese és Juhász Attila tűzoltó őrnagy, a BM OKF munkatársa a tűzvédelmi szimulációk épületgépészeti szempontjait osztotta meg a hallgatókkal, kiemelve a kiürítéshez kapcsolódó szimuláció, a szakaszos kiürítés, a hő- és füstelvezetés, az aktív tűzvédelem fontosságát – írja a katasztrófavédelem.

A konferencián kiderült, hogyan közelíthető meg a tűzvédelmi tervező nézőpontjából az épületgépészet, megfogalmazódott, hogy az épületgépészeti és tűzvédelmi rendszerek kölcsönhatása, illetve az egyes tűzvédelmi rendszerek egymásra hatása fontos tényező.

A tűzgátló lezárások, a záróelemek, a hő- és füstelvezető rendszerek gyakorlati tervezési-kivitelezési kérdéseit is körüljárták az előadók. Gyakorlati példák világították meg a tűzjelző rendszerek vezérléseinek módját, az égéstermék-elvezetők és a tűzvédelem kapcsolatáról is megosztották tapasztalataikat a szakemberek.

A rendezvény második napja Dolhai Jánosnak, a kamara tűzjelző szakosztálya elnökének és Kapitány Juditnak, a tűzoltó-berendezés szakosztály elnökének köszöntőjével, majd előadásával kezdődött. Az előadók a beépített tűzoltó és tűzjelző berendezéseket érintő aktualitásokat vették sorba. Az alacsony nyomású vízködfúvóka hatékonyságának külföldi tűzeseti tapasztalatait egy izgalmas eset, egy amerikai logisztikai központ tűzesetének feldolgozása követte. A sprinkler rendszerek megbízhatóságáról szóló NFPA (National Fire Protection Association) ismereteket egy tűzjelző központ adatainak kiértékelése tette szemléletessé. Szóba került még egy olyan megtörtént tűzeset is, amely a tűzjelző berendezés karbantartása közben következett be. A beépített tűzjelző- és oltó berendezések üzemeltetési és tűzeseti tapasztalatairól egy igazságügyi tűzvizsgálati szakértő számolt be.

A kétnapos konferencia utolsó előadásaként a kórházi tűzesetek elemzésének eredményeit, a tűzesetek okait és üzemeltetési tapasztalatait vette sorra beszámolójában Vicai Zsolt, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház tűzvédelmi vezetője és Wicker Balázs tűzoltó alezredes, a kiskunhalasi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott vezetője.