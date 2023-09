A különleges tehetségű Čech Gábor magyar ajkú autodidakta művész, akinek több csallóközi települést is díszítenek a magyar eredetmondákhoz kötődő köztéri szobrai. A művész különleges életutat járt be. Az 1976-ban született alkotó komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumba járt, majd érettségi után nem ment tovább egyetemre, hanem autószerelőként kezdett dolgozni. Mint fogalmazott, annyira megragadta a műhely hangulata, hogy ilyen irányba indult tovább, majd szakmunkásként is kitanulta a szakmát. Az autószerelés kapcsán kezdett acélszobrászattal foglalkozni, a használhatatlanná vált alkatrészeknek elkezdett más formát adni. Az évek során magát képezte. Kecses, légies szobrai nem kovácsolással, hanem hegesztéssel készülnek. Számos kiállítással büszkélkedhet, magáénak tudhatja a Limes galéria talán leglátogatottabb tárlatát.

A megnyitón Kriskó János televíziós műsorvezető, kulturális újságíró méltatta az alkotó munkáit. Kriskó János istenáldotta őstehetségnek nevezte a művészt, akinek 30 éves korában, 2005-ben volt első tárlata. Elmondta, hogy Čech Gábor a családban meglévő ezermesterhajlam viszi közel őt a fémhez és nagyon jót tett, hogy kétkezi mesterséget talált magának és művészeti képzettségét autodidaktaként szerezte meg.

Kriskó János arról is beszélt, hogy hogyan lesz valakiből fémszobrász úgy, hogy autókat szerel. – Valószínűleg létezik olyan felső sugallat, amire nincs értelmes magyarázat. Ezt Čech Gábor kapja, küldi valaki a transzcendensből. Látható, hogy számos szobrászattal kapcsolatos szakirodalmat elolvasott, de az nem tanulható könyvből, amit a munkái hordoznak. Ezek sugallat hatására létrejövő, eredendő esztétikai magatartást kifejező munkák, aminek létrehozása csak kevés kiválasztott számára adatik meg – fogalmazott Kriskó János, hozzátéve, hogy a megrendelésre is dolgozó művész néhány éve él teljesen a szobrászatból.