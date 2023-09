A település központjában Suhajda Antal polgármester köszöntőjével kezdődött a szombati program, majd a falu önkormányzatának női dolgozói egységes népviseletben léptek fel a színpadra és adták elő az eseményre betanult táncprogramjukat. Ezt követően a közel félezres tömeg a Csengődi út és a művelődési ház környékére vonult, ahol üdvözölték a szüreti fesztivál felvonulóit, a csikósok, lovasok csapatát.

Kérdésünkre Suhajda Antal elmondta, hogy meghívták a testvértelepülési delegációkat, az erdélyi Krasznáról, a vajdasági Adáról, a tűzoltók Csantavérről invitáltak barátokat, illetve a Felvidékről, Farkasdról is jöttek meghívottak. Mint mondta, már csak Kárpátaljáról hiányzik egy települési kapcsolat, de a háború után ezt is megoldják. A szombati nap koncertekkel folytatódott és utcabállal fejeződött be.