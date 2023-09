– Legyünk minél többen, és tegyünk együtt egészségünkért! Azt kívánom, használják ki a lehetőségeket, hogy itt egy helyen, ingyenesen sorban állás nélkül győződhetnek meg egészségi állapotukról – mondotta reggeli köszöntőjében Nyirati Klára Baja polgármestere.

Dr. Tóth Gábor, a Szent Rókus Kórház igazgatója is arra kért mindenkit legyen kitartó, és csatlakozzon a programhoz.

– Fontos ez a nap, mert egy olyan műszer beszerzésére nyílik lehetőség, ami objektívan tudja kimutatni a szív egy bizonyos megbetegedését. Hozzátette: az egészség a legfontosabb érték. Könnyebb részt venni szűrővizsgálatokon évente egyszer, mint a már kialakult betegségből meggyógyulni. Vegyenek részt rendszeres vizsgálatokon ezáltal megnövelni az egészségben eltöltött évek számát – mondta a főigazgató.

Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályának csoportvezetője is arra kérte a bajaiakat tegyenek ilyen módon saját egészségükért, valamint a közösség javának gyarapításáért.

Különböző szűréseken és tanácsadásokon vehettek részt a bajaiak

A rendezvény egészségsétával kezdődött reggel 9 órakor. A Déri-kertből indult a menet az esemény helyszínére és szereztek rögtön dupla, 1000 forint értékű adománypontot az intézménynek. A Szentháromság téren közel 30 szűrésen és tanácsadáson vehettek részt a látogatók. Többek között volt prosztataszűrés (PSA), csontritkulásszűrés és csontsűrűségmérés, bőr- és körömgombaszűrés, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, érszűkület-vizsgálat, neuropátiaszűrés cukorbetegeknek, valamint patikai, memóriazavar-, dietetikai, asztma, diabetológia, nőgyógyászati és urológiai tanácsadás is. A fiatalok gyermek- és ifjúságvédelmi mentálhigiénés tanácsadáson vehettek részt a Bajai Szent Rókus Kórház Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó dolgozóinak köszönhetően.

Az EFI Baja (Egészségfejlesztési Iroda Baja) BMI méréssel- és tanácsadással, valamint gerincvédelemmel kapcsolatos tanácsadással várta a helyszínre látogatókat.

A Richter a Nőkért sátorban egész nap életmód-előadásokat hallhattak Szily Nóra, Jaksity Kata, Béres Alexandra és Molnár Andrea jóvoltából. A szűrések és tanácsadások mellett színes programokkal várták az érdeklődőket. A gyermekeknek volt bábszínház, gyermeksarok, interaktív élményszoba látogatás, virtuális gyárlátogatás és elsősegély bemutató. A színpadi programok sorában Molnár Andrea várta a színpad elé a táncolni vágyókat, de több táncbemutatót is láthattak a nap során a helyszínre látogatók. Délután fél 3-tól Takács Nikolas lépett a színpadra, 15 órától pedig Katus Attilával tornázhattak közösen az érdeklődők. A személyes jelenlét mellett online is lehetőség volt az adományalap gyarapítására, ugyanis a Richter Egészségváros Facebook-oldalán több előadást online is közvetítettek.

A Richter Gedeon által felajánlott adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy az Egészségváros Facebook-oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudták, hiszen a cég pontonként 500 forinttal megemelte az alapadomány összegét.

A bejegyzésekhez fűzött aktivitások szintén adománypontokat értek – minden kedvelés, hozzászólás és megosztás 500 forintot jelentett a Bajai Szent Rókus Kórháznak. Ennek köszönhetóen több mint 1 millió 330 ezer forintot szereztek virtuális jelenléttel a bajaiak. A szervezők nem hiába biztatták a bajai és környékbeli családokat: vegyenek részt minél nagyobb számban az egész napos programon.