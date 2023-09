− Minden iskolában van elegendő szaktanár az órák ellátására? Mely tárgyak ellátása jelent gondokat? Hány pályakezdő új tanárt vettek fel az idei új tanévre? − kérdeztük Vágó Ferencnét, a Kiskőrösi Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját.

− Az iskolákban a tanítási órák és egyéb foglalkozások ellátása során a pedagógusok alkalmazására több forma biztosított. A legnagyobb arányban fő állású, teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok vannak, ezen kívül jellemző a részmunkaidős pedagógusok és az óraadó tanárok alkalmazása. Nyugdíjas pedagógusok közül is többen szívesen vállalják a további foglalkoztatást részmunkaidősként, de akár teljes állásban is. Mivel az általános iskolák jellemzően kistelepüléseken találhatók –kevesebb a városi rangú település –, így a korábbi években kialakult szokások alapján a kisebb óraszámú tantárgyakat tanító pedagógusok önként vállalnak a közeli települések iskoláiban áttanítást. Az álláshelyek betöltése folyamatos, a hiányzó tanárok pótlása az adott intézmény és a fenntartó feladata a hatályos jogszabályi keretek között. A Kiskőrösi Tankerületi Központ mindent megtesz, hogy biztosítsa a zavartalan tanévkezdést. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetése óta folyamatosan emelkedik egyrészt a pályakezdő fiatalok, másrészt a további szakos végzettséget szerző pedagógusok száma. A következő tanévre 7 pályakezdő pedagógust sikerült alkalmazni, melyek közül 5 Klebelsberg-ösztöndíjas. Összesen 16 fő ösztöndíjas pedagógus tanít jelenleg az intézményekben: jellemzően tanító, szakos iskolai tanár vagy gyógypedagógus végzettségűek, de van alapfokú művészetoktatási intézményben hangszert oktató tanár is.

− Hol történtek az elmúlt időszakban felújítások?

− A Kiskőrösi Tankerületi Központ a Magyar Falu Program keretében az alábbi helyszíneken valósított meg infrastrukturális fejlesztéseket: Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézményében és a Kelebiai Farkas László Általános Iskolában az iskolaépület tetőfelújítását, a Kunpeszéri Általános Iskolában udvarfejlesztést, a Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában infrastrukturális fejlesztést (villamoshálózat felújítás és udvari burkolatjavítás), a Bócsai Boróka Általános Iskolában szintén az iskolaépület tetőfelújítását, valamint fűtéskorszerűsítést (a felújítás jelenleg még kivitelezés alatt áll) végeztük el.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ, a 2022. október 18-án megjelent Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása című EFOP- 4.1.12-22 kódszámú pályázatra nyújtott be sikeres pályázatot 6 darab megvalósítási helyszíne vonatkozásában. A pályázati lehetőség az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos hálózatának megújítását, üzembiztonságossá tételét célozza meg. Befejezési határidő: 2023. október 31. A fejlesztéssel érintett oktatási intézmények: Kiskőrösi Bem József Általános Iskola, Páhi Általános Iskolája, Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola, Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája, Kelebiai Farkas László Általános Iskola, Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium, Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola.

A Klebelsberg Központ kiemelt projektje az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése című pályázat keretében történő felújítások. A projekt célja, hogy a jövő generációja számára a legmodernebb infokommunikációs eszközök és módszertanok felhasználásával olyan kollaborációs tantermek kerüljenek létrehozásra, amelyek elősegítik a Projektben érintett településeken lévő intézményekben tanulók esélyegyenlőségét, annak érdekében, hogy a jövőben szükséges kompetenciákat már az alapfokú oktatásban megszerezzék. A projekt keretében a konvergencia régió területén állami fenntartású köznevelési intézményekben kerül kialakításra okostanterem. Az okostantermek korszerű technológiájú digitális eszközökkel kerülnek felszerelésre, laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szerkényekkel, a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, Lézervágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei). A fejlesztéssel érintett oktatási intézmények: Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola, Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola, Kelebiai Farkas László Általános Iskola, Tompai Szabó Dénes Általános Iskola.