„Huszonöt éve kerül megrendezésre a Pataji Ősz nagyrendezvény. Ahogy szükség van egy családnak az ünnepekre, úgy szükség van egy közösségnek, településnek is az ünnepre; szükséges időről időre ünneplőbe öltöztetni a szíveket-lelkeket, és a hosszú dolgos hétköznapok közepette megállani egy pillanatra. Értékelni az elvégzett munkát és újabb célokat kitűzni. Az ünnepekből meríthetünk erőt a jövő kihívásaihoz, a feladatok teljesítéséhez. Ünnepelni ott érdemes igazán, ahol van is miért. Úgy hiszem, nekünk patajiaknak van mit ünnepelni. Azt a fejlődést, ami talán mindenki számára látható a településen. Az általunk megvalósítottak egy élhetőbb Dunapatajt és Szelidet teremtenek az itt élőknek és az ide látogatóknak… Nagyon jó, hogy ennyien eljöttünk, és megmutatjuk, hogy összetartozunk, hiszen az összetartozás, az együttműködés mindennek az alapja, itt Dunapatajon is. Remélem, hogy egyre többen gondolkodunk így, cselekszünk ennek szellemében. Kívánom, hogy erősödjenek a régi barátságok, szülessenek újak, elsősorban önmagunkért, családunkért és a településért! – mondta egyebek mellett ködszöntőjében Dusnoki Csaba.

Az Pataji Ősz ünnepi szónoka, dr. Dukai Miklós államtitkár elöljáróban dr. Pintér Sándor, a rendezvény fővédnöke üdvözletét tolmácsolta, majd ünnepi gondolatainak fókuszába Dunapataj Nagyközség szinte páratlan fejlődését helyezte.

„A Pataji Ősz azt bizonyítja, hogy Dunapatajon egy olyan közösség jött lére az elmúlt két évtizedben, ami olyan összetartó, a településért tenni akaró emberekből áll, élén a negyedik ciklusát töltő Dusnoki Csaba polgármesterrel, aki tudja, hogy mi a dolga a hétköznapokban, hogy épüljön – szépüljön a település, a közösség;és itt tudják, mi az, ami az itt élőket igazán közösségé teszi. Úgy látom, hogy Dunapataj az elmúlt években, évtizedekben rengeteget fejlődött; főleg olyan fejlesztéseket hozott ide a testület, ami azt szolgálta, hogy ez a közösség kiemelkedjen más önkormányzatok sorából. Az ebbe beletett energiát köszönöm, és kívánok sok sikert, további jó egészséget mindannyiuknak. Kívánom, hogy ezt a sikeres 25 évet még jó néhánnyal meg tudjuk sokszorozni! Köszönöm, hogy itt lehetek önökkel!”– zárta beszédét az államtitkár.

A folytatásban dr. Botykai János jegyző ismertette a képviselő-testület döntését, amelynek értelmében Dusnoki Csaba polgármester Dunapatajért Kitüntető Díjat adott át a Dunapataj Községi Sportegyesület részére a közösségépítésben több évtizedes kiemelkedő tevékenységért. A díjat az egyesület szakosztályainak vezetői vették át.

A köszöntőbeszédek előtt és azt követően a Készenléti Rendőrség Zenekara adott koncertet, mások mellett ismert filmzenéket tűztek műsorra.