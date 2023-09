Herczeg Anikó, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. temetőgazdálkodási vezetője ismertette a kecskeméti köztemető 2023-as fejlesztéseit, miszerint nyolcvan urna számára épült urnasírkert, ötvenhat egyszemélyes urnafülke épül jelenleg is, tizenkét 2x2 személyes urnaoszlop kialakításán is dolgoznak, illetve felújítanak egy csaknem ezer urnával rendelkező falat is. Továbbá nemcsak Kecskeméten, de a Hetényegyházi Köztemetőben is négy darab hatkoporsós sírbolt épül. Céluk, hogy az építési, felújítási, tereprendezési munkák novemberre, halottak napjára elkészüljenek.