A városatyák döntöttek továbbá a szeptember 11–22. között Félegyházára érkező Mobil Emlőszűrő Állomás telepítési helyszínének módosításáról is. A képviselő-testület még nyár elején határozott arról, hogy 1,3 millió forintot biztosít a szűrőbusz félegyházi kitelepüléséhez, illetve a felmerülő közüzemi díjakat is az önkormányzat fizeti. Helyszínként a Korond utcai Egészségközpont parkolóját jelölték meg. Időközben azonban kiderült, hogy a szűrőállomásként telepíteni kívánt nyergesvonató szerelvény parkolóba való bejutása, illetve elhelyezése a mérete miatt akadályokba ütközik. Ezért új telepítési helyszínként a városi sportcsarnok parkolóját jelölték meg, amit a képviselők is támogattak. A közel két hét alatt a Népegészségügyi Program keretén belül várhatóan mintegy 3500 hölgyet hívnak be vizsgálatra.

Engedélyezte továbbá a képviselő-testület a tavaly tragikus balesetben elhunyt 14 éves Berki Fanni szüleinek, hogy a baleset helyszínén, a Csongrádi út és a Liget utca kereszteződésénél emléktáblát állítsanak kislányuk emlékére.