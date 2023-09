Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntőjében elmondta, a kiállítást a Petőfi200 Emlékév jegyében rendezték meg. Pogány Gábor Benő szobrászművésznek ugyanis több a költőhöz kapcsolódó alkotása is van. Ilyen például a kiállítás meghívóján is szereplő koltói szobor a szerelmes Petőfi Sándorról és Szendrey Júliáról. Ezt a köztéri alkotást épp huszonöt éve avatták fel a koltói kastély udvarán, ahol a költő és felesége megkezdte házaséletét. Ez a szobor és ez az évforduló indította arra a könyvtárat, hogy Félegyházán is bemutassák az alkotót – mondta el a megnyitón az igazgatónő.

Elhangzott: Pogány Gábor Benő a Budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola után tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán végezte, ahol mestere Somogyi József volt. Tagja több művészeti szervezetnek is. Többek között a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Képzőművészek szövetségének. A Szolnoki Művészeti Egyesület alelnöke, illetve a pARTicum szolnoki szabadtéri szoborkiállítás ötletgazdája és szervezője. Számos külföldi tanulmányúton járt, nemzetközi szobrász-művésztelepek résztvevője és a Munkácsy-díj mellett számos elismerő díjjal büszkélkedhet – foglalta össze a művész pályafutását röviden Abonyi Szilvia.

A szolnoki művész tárlatát prof. dr. Hermann Róbert történész, író, publicista ajánlotta a közönség figyelmébe. Elmondta, olyan szobrokat láthatnak az érdeklődők, ahol felismerhető a művészi szándék, ugyanakkor nem a valóságnak az egyszerű másolásáról van szó. A művész elemeli a témát a mindennapoktól.