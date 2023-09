A településen már hagyomány, hogy a falu legidősebb lakóinak tiszteletére szentmisét mutatnak be, melynek zárásaként dr. Juhos Imre plébános, Almási Roland Márk polgármester, a képviselő-testület tagjai, ismerősök, barátok köszöntik fel az ünnepeltet. Így volt ez szeptember 14-én is, Ágnes néni 103. születésnapján.

Fotó: Varga Zoltán

Kunszállás legidősebb lakója ma is jó egészségnek örvend, a szentmisére is a saját lábán sétált el. Bár családja rendszeresen látogatja, de Ágnes néni még ma is egyedül él és folyton tesz-vesz a ház körül – tudtuk meg a polgármestertől. Elmondta azt is, hogy községben nem Ferenczi Józsefné az egyetlen 103 esztendős kort megélt szépkorú. Július közepén ugyancsak a katolikus templomban köszöntötték Ficsór Mihályné Erzsike nénit szintén 103. születésnapján. Az eseményen természetesen Ágnes néni is ott volt.