Az alma mater egykori hallgatója 1974-ben végzett állattenyésztő üzemmérnökként, majd ezt követően szinte végig a szakmájában dolgozott, aktív éveinek nagy részét a szarvasmarha-tenyésztésben töltötte.

Az adományozó beszélgetésünk során elmondta, hogy a háromezer kötetből álló könyvtárában jelentős mennyiségű mezőgazdasági szakirodalom is helyet kapott. Ezeket már nem használja, így született meg az a gondolat, hogy átadja a fiatalabb nemzedéknek. Az átadott könyvek nagy része 2000-es évek előtti kiadásúak, azonban a szakmai alapok elsajátítására teljesen megfelelnek. Dózsai Mihály hozzátette, hogy mindig is örömmel tér vissza az egykori iskolájába, hiszen nagyon sok élménnyel gazdagodott a főiskolás évek alatt. Ez az esemény pedig ismét egy nagy büszkeséggel tölti el, hiszen ilyen formában is hozzájárulhat a mezőgazdaság oktatásához.

Az oktatási intézmény is örömmel fogadta a felajánlást, amit egy dékáni köszönő oklevéllel jutalmaztak.