A virágok, a cserjék, a bokrok kiszáradása megelőzhető, ha mulcsozással, talajtakarással gondoskodunk a talaj párologtatási képességének csökkentéséről. Erre kiváló a fenyőkéreg vagy a levágott fűnyesedék a növények tövéhez szórva.

Ha mégiscsak látjuk kerti növényeinken a kiszáradás jeleit, mentsük, ami menthető! Még az egynyári növény is jó eséllyel feljavítható tápoldattal, talajjavítóval, illetve a növény elszáradt részeinek lemetszésével, hiszen a kisebb lombfelülettel a párologtatás is csökkenthető. Ha azonban nem menthető a virágunk, akkor se csüggedjünk. A kiszáradt egynyári növények balkonnövényekkel, őszi virágokkal pótolhatóak. Az őszi egy- vagy kétnyári ültetésű virágok a kedvelt őszirózsa, illetve a kissé fagyérzékeny krizantémok. Az árvácskákat is ősszel ültethetjük el a tulipánokkal együtt; ezek télen is virágoznak, ha nem éri őket hótakaró.

Szeptemberben is fontos a heti fűnyírás. Ha rendszeresen vágjuk, öntözzük a gyepet, akkor a tápanyag-utánpótlásról is gondoskodjunk! Utóbbi akkor kimondottan fontos, ha a nyesedéket össze is gyűjtjük a levágott területről, mert ezzel a tápanyagszint is lecsökken.