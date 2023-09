A tanévnyitón elhangzott, hogy nagyon sokan támogatták a Zsombor által indított gyűjtést. Így például köszönetet mondtak Gyovai Gáspár alpolgármesternek, Gémes Lászlónak, a Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés elnökének, Kothencz Jánosnak, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítvány igazgatójának, Fülöp Attila államtitkárnak, Lezsák Sándornak, a magyar országgyűlés alelnökének, dr. Bánsági Éva Ágnesnek, Királyné Kecskeméti Idának, Balla Zoltánnak, a tiszaalpári Juhász Kisboltnak, a tiszaalpári Novák Zöldségesboltnak, a tiszaalpári Hentes Boltnak, és a bokrosi Bőségkuckónak.

Idén tavasszal számoltunk be a testvérpár történetéről. Megírtuk, hogy Barnabásnak egy igen ritka "A" típusú gerincbetegsége van, amit úgy kell elképzelni, hogy egy fordított "S" alakban fejlődtek ki a gerinccsigolyái, ezeket egyesével csavarokkal rögzítették egy vas sínre. Ezt a beavatkozást nagy valószínűséggel később, 15 éves korában újból meg kell ismételni.

Gerincbetegsége miatt sajnos Barnabás mellkasa és a térde eldeformálódott, amit később szintén műtéttel korrigálnak majd.

Az édesanya Gógné Kürti Éva elmesélte, hogy a fészekhinta beszerzésének ötlete Barnabás testvérértől, Zsombortól származik, aki karácsonyra nem is kért mást a Jézuskától, csak azt, hogy az iskolájuk udvarán legyen egy ilyen hinta, amiben Barnabás gyógyulása után a tanórák közötti szünetekben pihenhet. Egy oktatási intézménybe azonban nem lehet akármilyen hintát felállítani, csak olyat, ami megfelel az Európai Uniós szabványoknak. Egy ilyen hinta viszont közel 1,2 millió forintba került. Mivel a családi kasszából erre nem futotta, szintén Zsombor ötlete alapján gyűjtést szerveztek. Cipősdobozokból készítettek adománygyűjtő perselyeket, melyekre Barnabás fényképeit és rövid történetét is felragasztották. Mindemellett szerkesztőségünkön keresztül a nyilvánosság segítségét is kérték. A jóérzésű emberek emberek összefogása eredményre vezetett, így készülhetett el a hinta, amit természetesen minden diák használhat majd.