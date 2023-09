A szökőkút felújítására régóta vártak már a város lakói. A felújítási munkálatok bontással kezdődtek július elején, és érintették a medencetér teljes vízszigetelését, valamint és a gépészeti tér teljeskörű felújítása is elkészült. Rozsdamentes befúvó és elszívó elemeket szereltek be a KVÜ munkatársai, valamint egy nagyobb teljesítményű szűrőrendszert és egy modern vízszintszabályozót is beépítettek, mely a víztakarékos működést segíti elő.

A medencék teljesen új burkolatot kaptak, a fedőköveket pedig pótolták és a meglévőket felújították.

Forrás: Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. (KVÜ)

A rendszer teljes átmosása után a próbaüzemeltetés csütörtökön sikeresen megkezdődött, így az október közepi téliesítésig gyönyörködhetnek a kecskemétiek a megújult szökőkútban.

A KVÜ emlékeztetett arra, hogy rossz tapasztalataik vannak a rongálókkal, randalírozókkal vagy egyszerűen a gördeszkásokkal kapcsolatban. Szeretnék megóvni a szépen felújított szökőkutat, ezért szorosan együttműködnek a Kecskeméti Városrendészet munkatársaival, akik a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő térfigyelő kamerák képeit figyelve és fokozott ellenőrzés biztosításával járulnak hozzá a biztonságos üzemeltetéshez.

A KVÜ a lakosság segítségét is kéri: aki rongálót észlel a szökőkút környékén, értesítse a Kecskeméti Városrendészetet a +36 20/621-55-99 telefonszámon.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a Kisfaludy szökőkúttal együtt 26 darab szökőkút, továbbá 30 darab öntözőberendezés és 35 darab ivókút és közterületi vízvételi lehetőség üzemeltetését látja el Kecskemét területén.