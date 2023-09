A Bács-Kiskun Vármegyei TIT által szervezett tárlat megnyitóján a közönséget a festőművész férje, Strázsi Imre köszöntötte, majd verset mondott Kovács Bálint, a Piarista gimnázium diákja, valamint Sutus András harmonikázott.

A kiállítást dr. Szenczi Árpád prodékán, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára nyitotta meg, melyben méltatta a művésznő életútját és az alkotásokat. Elmondta, nem is olyan régen, májusban Törtelen nyitotta meg S. Vágó Eta egy másik kiállítását, mely a művésznő közeli szülőföldje, hiszen Kocséron született. Gyermekkorában szüleivel a kocséri Kutyakaparó Csárda épületében lakott, mely egykor Petőfi Sándort is megihlette. A gyermekévek során szerzett élmények, tapasztalatok egész életére szívébe plántálták az Alföld és tanyavilágának szeretetét. E kötődés a mai napig alkotói motivációinak egyik alappillére. Számtalan festménye idézi a napjainkra már-már elenyésző rónasági, tanyasi világ értékeit, egyedi hangulatát. Ezen a kiállításon is látható a Kutyakaparó festményen. Dr. Szenczi Árpád idézte az alkotó gondolatait is: gyönyörű virágzó tanyasi világban nőtt fel, ahol az emberek még nyitottak voltak egymásra. Ennek ma már a technika világában nincsen nyoma. Az emberek egyre inkább bezárkóznak. A szülőföldet ábrázoló festményeivel pontosan ezeket a kapukat próbálja egy kicsit nyitogatni.

Hozzátette még: S. Vágó Eta maga is pedagógus volt, amellett festett, sőt sok tanítványa is volt, akiket sikeresen képzett, elindított a művészi pályán. A köszöntője végén pedig az alkotásokat külön-külön is bemutatta.