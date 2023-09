Egy programsorozat első adásaként debütált a rendezvény, amelyen szülők, tanárok vettek részt igen nagy számban.

– Városunk jövője, gyermekeink jövője. Felelősen gondolkodó felnőttként a gyerekek biztonsága a legfontosabb – e szavakkal üdvözölte a fórum vendégeit és az érdeklődőket Nyirati Klára polgármester, majd az est moderátora, Schindler Mátyás vette át a szót, aki azzal kezdte, hogy mindannyian érintettek vagyunk. Ez a tény át kell, hogy hassa mindennapjainkat. Ennek szellemében beszélgetett dr. Szemelyácz Jánossal, a Magyar Addiktológiai Társaság elnökével, illetve a Zsibriki Drogterápiás Intézetből érkező vendégekkel, Szabó Judit Izabella református lelkész, addiktológussal és Bátai Anita terápiás munkatárssal. A fókuszban az ifjúkor kiszolgáltatottsága, az esetlegesen kialakuló krízisek voltak.

– Az előadás címe a döntés, hiszen ezekben a krízishelyzetekben komoly döntéseket kell hozniuk a mai fiataloknak, például a párválasztásról, arról, hogy milyen hivatást válasszanak, hogy ki kell szakadniuk a családból. Ilyen helyzetben, ha az érintett családja nem funkcionál megfelelően (problémák vannak), mit lehet tenni? – szegezte a kérdést a vendégeknek Schindler Mátyás atya.

Szabó Judit a klasszikus prevenció szerepét hangsúlyozta, kiemelve, hogy a drogprevenció nem korlátozódhat csupán a családokra. Sok feladat hárul a kortársakra, az őket nevelő pedagógusokra, intézményekre.

– Prevenciós tevékenységbe általában akkor kezdenek, ha a szerhasználat már felmerül, pedig éppen az lenne a feladat, hogy az elkezdését megelőzzük. Ha már bekövetkezett, akkor pedig meg kell mindent tenni az ártalmak csökkentéséért, illetve a biztonságos szerhasználatért. A megelőzés csak akkor tud jól működni, ha az egészségfejlesztés része és egy több hónapon át tartó interaktív, személyes jelenléttel kiegészülő folyamat – tette hozzá Szabó Judit.

Arra a kérdésre, hogy vannak-e adatok a hazai szerhasználat elterjedésére, dr. Szemelyácz János válaszolt.

– A kannabisz a legelterjedtebb ma Magyarországon, de a problémás alkoholfogyasztás is súlyos krízishelyzeteket okoz, emellett a herbál, a mefedron a biofű is jelen van. Könnyű a beszerzésük. Szerencsére a klasszikus kemény drogok, mint a kokain, egyre inkább háttérbe szorulnak, ezek fogyasztása a nem fiatalok körében jelentősebb – mondta az előadó.

Szemelyácz doktor arról is beszélt, hogy a különböző nyugtatók, fájdalomcsillapítók elterjedése is aggasztó méreteket öltött, pedig a Tramadol, a Fentanil és a Contramal szedése is könnyen hozzászokást eredményez. A függőségek sorában a telefonhasználat problémája is felvetődött, de azt leszögezték az előadók, hogy a digitális eszközök használatának a káros hatásai mellett számos előnye is van, mint például alkalmazása az idegen nyelv tanulása során vagy a képességek fejlesztése terén.

Szemelyácz János az alkoholfogyasztás terjedését igen aggályosnak tartja, hiszen sok esetben a családok nem is tartják problémának, ha a serdülő a hétvégi bulikban alkoholizál vagy a családi összejöveteleken ő is alkoholt fogyaszt, pedig igen súlyosak az alkoholfogyasztást mutató adatok. Egy WHO-felmérés szerint (2016–17-es adat) kétmillió magas kockázatú ivó él ma Magyarországon. A férfiak 37, a nők 7,5 százaléka iszik többet, mint kellene.

A továbbiakban arról is szó esett, hogyan tudnak segíteni a krízishelyzetben lévő fiatalokon, illetve ők mennyire párbeszédképesek szerhasználóként. Súlyos krízishelyzetek alakulhatnak ki ugyanis, ha a családban van alkohol-, drog-, játékfüggő, bántalmazás vagy elhanyagolás történik, esetleg értelmi sérültet nevelnek vagy súlyos anyagi gondokkal küzdenek. Ezek az élethelyzetek hatással lehetnek, vannak a fiatalok esetleges rossz döntéseire – hangzott el az előadóktól.

Bár széles körben köztudott, de Szemelyácz János fontosnak tartotta kiemelni, hogy serdülőkorban a baráti kör hatása jelentős.

– Köztük lenni az maga az élet az érintett számára, míg minden más dög unalom, így a család is. Ebben a helyzetben kell tenni olyat, ami megüti az ingerküszöbüket és hajlandóak elfogadni a segítséget – mondta a szakember. Bátai Anita szerint moralizálni nem érdemes, inkább hatékony segítséget kell nyújtani és minden esetben a keretek betartására kell helyezni a hangsúlyt. Bátai Anita többször hangsúlyozta, érintettként is jelen van, ez is bizonyítja szavai hitelességét.

Mindhárom előadó a család szerepét hangsúlyozta, ugyanis a jól funkcionáló családban megvannak a hagyományos szerepek, figyelnek egymásra, van kötődés a családtagok között. Emlékeztetettek arra, hogy a kamasz nem azt figyeli, amit mondanak a családban, hanem amit tesznek, például napi rendszerességgel isznak vagy láncdohányosok, netán füvet szívnak. Ezek mintát jelenthetnek számukra.

– A jó családnak egy jellemzője van, nevezetesen: a tagok pozitív irányba fejlődnek. A fejlődésnek pedig olyan mutatói vannak, mint a kötődés, az elköteleződés, a felelősség és a hit. A nem jól működő, diszfunkcionális családban ezek valamelyike vagy éppen mindegyik hiányzik – emelte ki Szemelyácz doktor.

Szabó Judit mesélt a zsibrikis tapasztalatairól, a napi gyakorlatáról és arról is, hogyan kezeli az adott helyzeteket.

– Amikor már a fiatal a valóságból elmenekülve a szerhasználathoz nyúl, a valóság megismertetése, a bizalom kiépítése, az empatikus jelenlét kialakítása a célom. Olyan közeget próbálok teremteni, ahol el lehet vele beszélgetni, ahol érzi, hogy megértik – mondta.

– Én a társa szeretnék lenni az úton. Néha ez csak egy mosoly, egy kedves szó, amit tudok adni. Felebarátnak, testvérnek tekintem őket. Úgy vélem, mindenképpen ítélkezésmentesen, egyenrangú félként kell kezelni a klienseket. Fontos, hogy legyen benne annyi méltóság és küzdés, hogy túl tudjunk lenni a krízisen és megnyugtató megoldást szülessen. Bármi történjen is egy emberrel, kell, hogy maradjon benne annyi érték, méltóság és küzdés, hogy az életet válassza. Hiszek a változásban. Hiszek a választás szabadságában. Hiszem, hogy ma már egy függőnek sem kell elvesznie. Én magam is az életet választottam – tette hozzá Bátai Anita.

Ferenczi József, a Biztonságos Bajáért Centrum vezetője, az est szervezője zárszavában hasznosnak értékelte a programot. Abban a reményben búcsúzott a résztvevőktől, hogy talán kicsit másként látják környezetüket, azt, hogy ki milyen családban nő fel, és jobban oda tudnak figyelni a másikra, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb helyre kerüljön. A Biztonságos Bajáért Centrum programsorozata október 25 én folytatódik.