Rózsa Pál, a középiskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a rendezvény több okból vált közkedveltté a félegyháziak körében. Elsősorban azért, mert olyan programokat tudnak biztosítani, amit máshol nem kaphatnak meg a látogatók. A háziállatok közelsége nagyon sok kisgyermekes családot vonzott ki a tangazdaságba, hiszen a gyerekek itt élőben láthatják, sőt meg is simogathatják a kismalacokat, bárányokat, lovakat, magyar szürke marhát. Lóra, lovaskocsira ülhettek és még traktorozhattak is. A kutya szépségversenyen pedig szebbnél szebb kutyusokat láthattak és simogathattak.

Minden évben próbálunk újdonságokat is kitalálni, így a tavaly elsőként megrendezett traktoros felvonulást kibővítettük traktoros ügyességi versennyel. Több mint hatvan gazda – köztük volt diákjaink – jöttek el, hogy megmutassák erőgépeiket és tudásukat.

Idén is megrendeztük a futóversenyt, amelyen a tavalyi húsz jelentkező helyett már több mint nyolcvanan vettek részt.

A hagyományos rajzpályázatunkra is rengeteg csodálatos alkotás érkezett. A rajzokból az istállóban rendeztünk kiállítást. Társam a ló, a kedvenc háziállatom, és környezetvédelem témájában vártuk a rajzokat. A kiállítás miatt is sok család látogatott ki a tangazdaságba. És ha már kijöttek, akkor megkóstolhatták a szürke marhából készült mezgés pörköltet, amit háromszáz kilogramm húsból, tíz bográcsban főztünk. Sorban is álltak érte a vendégek. De sokan megnézték a mezőgazdasági gépkiállítást, kipróbálták a bála-labirintus és a gasztropiacot is végig járták. A helyi és környékbeli termelők standjai előtt sok volt a nézelődő és a vásárló is – sorolta az igazgató.

Büszkék vagyunk az iskola tangazdaságára. Nem titkolt tervünk az is, hogy hétvégente nyitottá tegyük a nagyközönség előtt, hogy a szülők ki tudják hozni ide a gyerekeiket, hogy részt vegyenek az állatok etetésében, gondozásában. Azt tapasztalom, hogy nagy szükség lenne erre, mert a mai gyerekek egyre jobban eltávolodnak a mezőgazdaságtól. Nincsenek a mezőgazdasággal kapcsolatos élményeik, ami esetleg kedvet adna ahhoz, hogy később felnőttként ezzel foglalkozzanak – vélekedett Rózsa Pál.